«Если мы уже не партнёры США, тогда что мы тогда?» Политолог о возможном выходе США из НАТО

«Трамп не выходит из НАТО, США не выходят из НАТО», — уверен К. Буковскис.

Риторику президента США Дональда Трампа о том, что члены альянса должны тратить 5% от ВВП на оборону и о том, что в отличие от Европы между Америкой и РФ лежит океан, он объясняет тем, что Вашингтону не хватает ресурсов для активности по всем направлениям и, соответственно, желанием высвободить их за счет повышения обороноспособности Европы.

«Это та идея, которую американцы транслируют — чтобы европейские страны были готовы себя защищать и решать проблемы, которые возникают рядом с ними», — отметил политолог.

Но если США — самая сильная держава, действительно ли им так необходимо оставаться в НАТО?

«Проблема США в том, что они обеспечивают 75-77% всей натовской военной мощи. Но зачем им разрушать отношения со странами, которые, в принципе, лояльны США? Если американцы выходят из НАТО, тогда они теряют 29 партнёров. То есть они теряют очень-очень много партнёров, которые могут защищать интересы США. И тогда им надо всю инфраструктуру, созданную для военных США [в Европе], собирать, убирать. И зачем?» — ответил Карлис Буковскис.

По его словам, если США добьются желаемого — т.е. Европа повысит свою обороноспособность и будет способна защищать самостоятельно себя и уязвимых соседей и при необходимости проводить операции в других регионах мира, «тогда для США это очень хорошее партнёрство».

«Но если, допустим, США выходят из НАТО, какая первая натовская страна это почувствует? Канада. Потом Исландия. Вся Европа, ядерные страны — Великобритания и Франция. Они зададутся вопросом: если мы уже не партнёры США, тогда что мы тогда? […] И тогда США надо уже начинать выстраивать свою систему обороны в том числе и против Европы. В данный момент они — вместе с Европой и, соответственно, не тратят на это деньги», — привел политолог еще один аргумент против выхода лидера НАТО из альянса.

В 2025 году финансирование обороны в Латвии должно составить 1,719 млрд евро, или 3,45% от валового внутреннего продукта (ВВП). Но, как заявил ранее президент Эдгар Ринкевич, в ближайшие годы доля этих расходов должно быть увеличено до 4% от ВВП. Этому предшествовали слова президента США Дональда Трампа о том, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% от ВВП. В «Утренней панораме» Э. Ринкевич допустил, что расходы могут оказаться ближе к пяти процентам, чем к четырем. При этом он полагает, что для достижения цели придется сократить расходы в других сферах.

Многие страны Европы испытывают бюджетные ограничения и едва справляются с целью в 2% на оборону. Так, Германия пытается достичь 2%, Великобритания нацелена на 2,5%, но пока не уточнила, когда намерена к этому прийти, правительство Чехии недавно заявило, что страна впервые достигнет 2%, у Норвегии — 2,1%.

«Другие крупные страны Европы, как Италия и Испания находятся значительно ниже 2%», — пишет издание. Собственно, сами США в прошлом году на оборону тратили 3,4% от ВВП, а ближе всего к указанной Трампом цели находится Польша с 4,7%.

В Латвии международные силы НАТО возглавляет Канада. В апреле 2024-го правительство этой страны опубликовало обновленную политику в сфере обороны, по которой расходы на нее должны достичь 1,76% от ВВП только в 2029-2030 гг. Впрочем, с поправкой на инфляцию их доля к указанной дате может оказаться еще ниже — 1,58%. Сейчас они составляют около 1,4%.