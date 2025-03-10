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Если муж работает за границей и шлёт деньги переводами: налоги платить?

«Семь секретов» 10 марта, 2025 14:51

Юридическая консультация 0 комментариев

Могут ли денежные переводы от мужа повлиять на выплату материнского и родительского пособий.

"Я работаю в фирме уже 4 года. Через месяц мне надо будет уходить в декрет, а потом буду брать отпуск по уходу за ребенком. Муж в это время будет работать в Эстонии. Если он будет перечислять мне часть своей зарплаты, когда я буду на больничном и потом в отпуске, на расходы по дому, на разные покупки и прочее, то я не потеряю из-за этого пособие на больничный и родительское пособие во время отпуска по уходу?"

Согласно положениям закона «О страховании материнства и болезни», право на пособие по беременности и родам (пособие по материнству) и родительское пособие имеют только те лица, которые социально застрахованы в Латвийской Республике.

Чтобы претендовать на указанные выше пособия, необходимо, чтобы обязательные взносы государственного социального страхования были внесены за последние шесть месяцев (не менее трех месяцев) в течение последних 24 месяцев перед наступлением страхового случая (например беременности).

Денежные переводы между супругами

Денежные переводы между супругами не рассматриваются как налогооблагаемые доходы. Это своего рода перераспределение семейных средств, которые не зависят от социального страхования и не имеют никакой привязки к законодательству о социальном обеспечении. Поэтому перечисления от вашего супруга не повлияют на получение вами материнского и родительского пособий.

Назначение платежа при перечислении

Несмотря на то что денежные переводы между супругами не требуют дополнительных документов, рекомендуем вашему мужу при осуществлении перевода указать назначение платежа, например: «для повседневных нужд» или «на семейные расходы». Это поможет вам избежать дополнительных вопросов со стороны банка относительно происхождения средств.

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