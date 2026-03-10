Ещё реформа: облегчат ли пациентам жизнь э-направления?

По плану Минздрава система э-направлений должна полноценно заработать с мая этого года, а сейчас она внедряется постепенно — с ноября прошлого года.

В министерстве надеются, что таким образом очереди к врачам станут короче. Внедрением новой системы занимается Latvijas Digitālās veselības centrs, для этого используются средства ЕС.

Член правления центра Юрис Гайкис признал, что с системой э-направлений пациентам придется стать дисциплинированнее.

В Латвии сейчас — большие проблемы с поиском ближайшего времени записи, потому что госквоты — как к врачам-специалистам, так и на обследования — рассеяны между несколькими медучреждениями, в том числе частными. В одном месте очереди могут быть длинными, в другом — нет, поэтому людям приходится тратить время, звоня в лечебные учреждения и ища информацию на их сайтах.

...Все квоты на медуслуги за счет государства рассеяны между более чем 400 лечебными учреждениями по всей Латвии. И общий объем квот превышает 12 млн единиц: примерно 10 млн из них — это консультации врачей-специалистов, а около 2,3 миллиона — различные обследования.

...Лечебные учреждения и пациенты столкнулись с более длительным, чем обычно, временем ожидания приема. Проблема вызвана тем, что новая система еще не синхронизирована с информационными программами, которые сейчас используют в своей работе крупные больницы и семейные врачи, и именно это сейчас создает определенные неудобства.

Государство еще не пыталось объединить эти квоты в единую электронную систему записи на прием, доступную пациентам. И возникла ситуация, когда каждое медучреждение имеет свою собственную — так что необходимо связаться с несколькими медицинскими учреждениями, чтобы понять, где услуга доступна.

Кроме того, в этой сфере действуют и частные операторы электронных систем записи на прием.

Например, на портале eveselibaspunkts.lv, авторизовавшись, можно записаться и к врачам, и на различные обследования, а в системе объединены и оплачиваемые государством, и платные услуги. Пользоваться порталом удобно, однако здесь содержится лишь часть всех услуг, ведь каждое медучреждение само решает, сотрудничать с eveselibaspunkts.lv или нет.

Eveselibaspunkts.lv и почти весь перечень медуслуг на этом портале фактически связаны с одной из крупнейших в Латвии сетей поликлиник — Veselības centru apvienība (VCA), в нее входит 26 клиник. У VCA имеется и собственная система записи по телефону, в его колл-центре работает около 20 человек, и за месяц они обрабатывают 45-50 тысяч звонков, при этом стараясь, чтобы людям не приходилось долго ждать на линии.

Однако, например, специалисты сети поликлиник Veselības centrs 4 на eveselibaspunkts.lv не представлены, ведь у нее имеется собственный партнер и сайт электронной записи piearsta.lv, а также собственный колл-центр.

Принцип работы портала piearsta.lv практически идентичен, однако и там представлены только конкретные учреждения и их специалисты.

В свою очередь, например, на прием специалистов Рижской больницы им. П. Страдиня можно записаться, позвонив на единый телефон больницы, или же электронно — часть услуг доступна через eveselibaspunkts.lv либо через систему больницы epieraksts.stradini.lv.

...Так что у каждого учреждения своя система. Новая система электронных направлений, отсекающая опцию регистрации в очереди на одну услугу сразу в несколько мест, могла бы решить эту проблему. Лечебные учреждения в целом ею довольны, хотя пока нет единого мнения о том, как именно система должна работать.

Цифровой средой для э-направлений является государственный портал E-veselība, но система записи у каждого учреждения своя. Это уже создает проблемы.

...Оказывается, нет установки, чтобы в E-veselība непременно были размещены все квоты. Не назначен и точный срок, когда это должно быть сделано.

«Мы ни в коем случае не хотим конкурировать с частными предприятиями, которые разрабатывают различные подобные решения. Не это наша цель. Наша цель — заполнить этот пробел, возможно, там, где что-то не покрыто», — признал член правления Digitālās veselības centrs Гайкис.

Таким образом, прозвучало в передаче, можно сделать вывод: по крайней мере пока удобного для пациентов решения, где можно было бы увидеть все медицинские квоты в одном месте, с введением э-направлений не предусмотрено — ведь и медицинские учреждения не обязаны спешно включаться в единую систему.