Ещё одно иранское вундерваффе порадовало соцсети; а вот в Калифорнии нешуточная тревога

А теперь к реальным новостям с Ближнего Востока по материалам ВВС.

Главное к утру четверга

У берегов Ирака загорелись два нефтяных танкера, погиб один моряк, спасены 38 человек. CNN со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что Тегеран взял на себя ответственность за атаку, утверждая, что стоявшие на якоре рядом друг с другом суда атаковал морской дрон. Атаки на коммерческие суда участились в последние дни, подробнее в нашей текстовой трансляции.

Израильские военные нанесли удар по южным пригородам Бейрута в ответ на новую атаку «Хезболлы». Ливанские источники сообщили Reuters, что по Израилю было выпущено более 100 ракет. По данным агентства, Иран и «Хезболла» нанесли совместный удар. ЦАХАЛ ответил ударом по «Хезболле», в Бейруте погибли по меньшей мере восемь человек, сообщили власти.

Нефть марки Brent снова торгуется дороже 100 долларов. В понедельник цены подскочили выше 110 долларов, а затем снижались на словах Дональда Трампа о скором окончании войны на Ближнем Востоке. Теперь Трамп заявляет, что США не хотят «уходить раньше времени».

«Никогда не хочется говорить слишком рано о победе. Мы победили, — сказал Трамп на митинге в Кентукки. — В первый же час все закончилось».

«Мы же не хотим уходить раньше времени, правда? — продолжил он. — Мы должны закончить начатое». Трамп также в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты «практически уничтожили Иран».

ФБР предупреждала об угрозе атаки иранских дронов на Калифорнию — СМИ

Как сообщает CBS News, в служебной записке, направленной ФБР правоохранительным органам в Лос-Анджелесе на прошлой неделе, содержалось предупреждение о том, что Иран может попытаться запустить беспилотники в Калифорнии в рамках «внезапной атаки» с моря.

Источники CBS уточнили, что какой-то конкретной угрозы не было — записка была составлена на основании информации, полученной еще до войны на Ближнем Востоке.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом написал в Х несколько часов назад: «Хотя нам в настоящее время неизвестно о каких-либо непосредственных угрозах, мы остаемся готовыми к любой чрезвычайной ситуации в нашем штате».

Разведка США не видит признаков угрозы краха режима в Иране — Reuters

Американская разведка считает, что руководство Ирана в значительной степени остается неизменным и не находится под угрозой краха в ближайшее время после почти двух недель непрерывных бомбардировок со стороны США и Израиля, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников агентства, многие разведывательные отчеты содержат «последовательный анализ, свидетельствующий о том, что режиму не грозит крах». «[Режим] сохраняет контроль над иранским населением», — заявил один из источников.

На фоне растущего политического давления из-за стремительного роста цен на нефть президент США Дональд Трамп заявлял на этой неделе, что «очень скоро» завершит крупнейшую с 2003 года военную операцию США.

Однако найти приемлемое завершение войны может быть сложно, если иранские лидеры-радикалы останутся прочно укоренившимися, комментирует издание.

Сообщения разведки подчеркивают сплоченность иранского клерикального руководства, несмотря на гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи 28 февраля, в первый день американских и израильских ударов.

Израильские официальные лица в ходе закрытых переговоров также признавали, что нет уверенности в том, что война приведет к краху клерикального правительства, сообщил агентству Reuters высокопоставленный израильский чиновник.