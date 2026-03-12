Ещё одно иранское вундерваффе порадовало соцсети; а вот в Калифорнии нешуточная тревога

Редакция PRESS 12 марта, 2026 11:45

Мир 0 комментариев

Очередное видео сетевых умельцев порадовало пользователей ФБ: храбрый басидж преследует израильский F-35 и почти-почти догоняет его. А вы думали, ковер-самолет - это сказки?  

 
А теперь к реальным новостям с Ближнего Востока по материалам ВВС.
 

Главное к утру четверга

У берегов Ирака загорелись два нефтяных танкера, погиб один моряк, спасены 38 человек. CNN со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что Тегеран взял на себя ответственность за атаку, утверждая, что стоявшие на якоре рядом друг с другом суда атаковал морской дрон. Атаки на коммерческие суда участились в последние дни, подробнее в нашей текстовой трансляции.

Израильские военные нанесли удар по южным пригородам Бейрута в ответ на новую атаку «Хезболлы». Ливанские источники сообщили Reuters, что по Израилю было выпущено более 100 ракет. По данным агентства, Иран и «Хезболла» нанесли совместный удар. ЦАХАЛ ответил ударом по «Хезболле», в Бейруте погибли по меньшей мере восемь человек, сообщили власти.

Нефть марки Brent снова торгуется дороже 100 долларов. В понедельник цены подскочили выше 110 долларов, а затем снижались на словах Дональда Трампа о скором окончании войны на Ближнем Востоке. Теперь Трамп заявляет, что США не хотят «уходить раньше времени».

«Никогда не хочется говорить слишком рано о победе. Мы победили, — сказал Трамп на митинге в Кентукки. — В первый же час все закончилось».

«Мы же не хотим уходить раньше времени, правда? — продолжил он. — Мы должны закончить начатое». Трамп также в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты «практически уничтожили Иран».

ФБР предупреждала об угрозе атаки иранских дронов на Калифорнию — СМИ

Как сообщает CBS News, в служебной записке, направленной ФБР правоохранительным органам в Лос-Анджелесе на прошлой неделе, содержалось предупреждение о том, что Иран может попытаться запустить беспилотники в Калифорнии в рамках «внезапной атаки» с моря.

Источники CBS уточнили, что какой-то конкретной угрозы не было — записка была составлена на основании информации, полученной еще до войны на Ближнем Востоке.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом написал в Х несколько часов назад: «Хотя нам в настоящее время неизвестно о каких-либо непосредственных угрозах, мы остаемся готовыми к любой чрезвычайной ситуации в нашем штате».

Разведка США не видит признаков угрозы краха режима в Иране — Reuters

Американская разведка считает, что руководство Ирана в значительной степени остается неизменным и не находится под угрозой краха в ближайшее время после почти двух недель непрерывных бомбардировок со стороны США и Израиля, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников агентства, многие разведывательные отчеты содержат «последовательный анализ, свидетельствующий о том, что режиму не грозит крах». «[Режим] сохраняет контроль над иранским населением», — заявил один из источников.

На фоне растущего политического давления из-за стремительного роста цен на нефть президент США Дональд Трамп заявлял на этой неделе, что «очень скоро» завершит крупнейшую с 2003 года военную операцию США.

Однако найти приемлемое завершение войны может быть сложно, если иранские лидеры-радикалы останутся прочно укоренившимися, комментирует издание.

Сообщения разведки подчеркивают сплоченность иранского клерикального руководства, несмотря на гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи 28 февраля, в первый день американских и израильских ударов.

Израильские официальные лица в ходе закрытых переговоров также признавали, что нет уверенности в том, что война приведет к краху клерикального правительства, сообщил агентству Reuters высокопоставленный израильский чиновник.

 

 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

