Ещё меньше? Кто точит зубы на пенсии латвийских стариков

Многие пенсионеры, получающие в результате своей многолетней трудовой деятельности символические пенсии, горько говорят, что, когда открылись границы, а они были еще в трудоспособном возрасте, надо было ехать работать в ту страну, где начисляют достойные пенсии. В ту же Германию, Англию... За 10-20 лет уже заработали бы себе на старость и вернулись на родину обеспеченными сениорами.

- Мне не повезло как негражданке, - рассказала читательница Зоя ПЕТРОВА. – В советской Латвии я в общей сложности 12 лет проработала в воинских частях библиотекарем, муж был военным. И все эти годы мне не засчитали в пенсионный стаж. Работала уже в преклонном возрасте, чтобы как-то набрать необходимые 15 лет. Пенсия - 380 евро...

Другой читатель попался на повышении пенсионного стажа. Михаил рассказал, что у него официальный стаж 17 лет, и если бы не увеличение страхового стажа с 15 до 20 лет, то он бы в апреле, когда ему исполнится 65, подал документы на пенсию и стал бы «свободным человеком». Теперь же придется работать еще три года, а сил нет.

Почему у него такой маленьких стаж? Почти 20 лет он трудился на так называемом военном заводе – в столовой, поваром. Негражданам в Латвии работа в воинских частях не засчитывается в страховой стаж. Поэтому что накопил-то накопил, а здоровье «у плиты оставил»...

Лукавые законы

Сениоры отмечают, что закон в любой момент может измениться или, мало ли, вообще пенсий лишат. В таком положении оказались тысяча и более пенсионеров, когда вдруг в январе получили пенсии меньше, чем они были в декабре.

Кто-то вообще этому не удивился.

- Я решила, что так и надо, - рассказала 85-летняя Вероника БЫКОВА. – Говорили, что с таких пенсий, как у меня, – 580 евро, налог брать не будут, а я получила пенсию не 564 евро, как в декабре, а 559,60. Наверное, я подумала, так надо, мы же не знаем всех законов...

Но большинство сениоров, недосчитавшихся своих пенсионных евро в январе, подняли шум. Оказалось, что между госслужбами произошла нестыковка. Государственное агентство социального страхования (VSAA) не получило от Государственной службы госдоходов (VID) виртуальные налоговые книжки неработающих пенсионеров, где было бы отмечено, что они не работают, и весь необлагаемый минимум – 1 000 евро - приходится на пенсии.

Поэтому пострадали те пенсионеры, которые сейчас на заслуженном отдыхе, но до этого, выйдя на пенсию, какое-то время работали. Пенсионеры недополучили в среднем от 75 центов до 127,5 евро. Выплаты обещали вернуть в январе или в крайнем случае к февральской пенсии.

Служба госдоходов сослалась на то, что было мало времени после введения нового норматива, чтобы рассортировать налоговые книжки пенсионеров и передать нужные в VSAA. То есть закон вышел, но новые реалии не были учтены в полной мере госслужбами, а пострадали безответные пенсионеры, которым и так постоянно внушают, что они даром хлеб едят.

Или, например, 2-й пенсионный уровень. Ведь у налогоплательщиков не спрашивают, хотят ли они, чтобы часть их пенсионных взносов перечислялась коммерческим структурам «на развитие бизнеса». И за их счет оплачивается работа управляющих – лишь бы банки не прогорели...

Фокус с лекарствами

Почти весь прошлый год министр Хосам АБУ МЕРИ говорил о том, что лекарства в Латвии непозволительно дороги - и их надо сделать предельно доступными. Прямо-таки вступил в сражение с ненасытными аптеками.

Народ с нетерпением ждал результата этой «битвы», в том числе сениоры с небольшими пенсиями, многим из которых лекарства жизненно необходимы. А пока продолжали покупать препараты в дни скидок, которые радушно предлагали аптеки. Минус 20% от стоимости нужных лекарств, биодобавок и другой аптечной продукции – это существенно...

И вот с 1 января аптеки стали работать по-новому. Согласно новой реформе, за каждый рецепт клиент аптеки должен платить 75 центов, в том числе пенсионер. А привычные скидки сохранились только на безрецептурные витамины и биодобавки. Пенсионеры, которые считают каждый цент, обратили внимание, что их обычные лекарства не то что бы подешевели, но порой стали дороже! Министр предлагает потерпеть, пока аптеки не распродадут ранее закупленные лекарства. А болезни тоже подождут?

В департаменте фармацевтики Минздрава ЛР тем не менее утверждают, что лекарства подешевели: компенсируется не 50%, а 75% стоимости лекарств, расширен список лекарств и диагнозов, а подорожать могли отдельные лекарства - по инициативе производителя.

В то же время в Латвийской федерации пенсионеров сообщили, что, по их данным, из 118 сениоров, которые получают среднюю пенсию, только 31 может позволить себе покупать лекарства, особо не задумываясь. В то же время затруднения при покупке лекарств испытывают 47 пенсионеров, а 37 практически вообще не могут позволить себе приобрести лекарства...

Пенсии – в дело

А не вложить ли пенсии стариков в дело, да не простое, а патриотическое? То, что на пенсионные накопления давно зубы точат все кому не лень, давно известно. Если не платить пенсии, то и долгов у страны не будет, и ВВП поднимется, и на оборону можно больше выделить, - порой намекают иные политики. Пока от слов к делу ни одно правительство не перешло. Но вот появились первые звоночки.

Сейчас в эшелонах власти не на шутку взволнованы возвращением Латвии лесов, которые были проданы в разное время шведским предпринимателям. Sodra, крупнейшая в Швеции ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа, планирует продать лесные владения и связанные с ними предприятия в странах Балтии.

Sodra владеет в общей сложности около 153 тысячами гектаров земли в Эстонии и Латвии (и бОльшая часть лесных земель находится у нас). Все первые лица государства в один голос заявили, что вернуть леса - дело национальной чести, экономики и тем более безопасности, так как леса находятся в Латгалии, в непосредственной близости от границы с Россией. По слухам, недвижимость стоит не менее полумиллиарда евро.

Но где взять денег? «Это, конечно, не могут быть бюджетные деньги, потому что у нас таких средств нет», - завила премьер ЛР Эвика СИЛИНЯ. Но можно создать общий фонд, в который, возможно, жители Латвии тоже могли бы вкладывать свои средства.

«Это мог бы быть отдельный фонд, куда каждый гражданин мог бы внести свой своего рода пассивный вклад. И тогда прибыль будет не сразу, а спустя годы. Именно так поступают шведы», - сказала председатель 14-го Сейма Дайга МИЕРИНЯ.

Министр сельского хозяйства Армандс КРАУЗЕ высказал идею, что в государственные леса можно инвестировать средства пенсионного фонда. С ним согласен и председатель правления Латвийской ассоциации лесовладельцев Арнис МУЙЖНИЕКС: «Мы не понимаем, почему деньги латвийских пенсионеров или 2-й уровень пенсий нельзя вложить в лесные участки. Потому что лес растет каждый год, это стабильный прирост».

То есть леса должны выкупить пенсионеры? Да, люди обеспеченные, как многолетний министр земледелия, или лесопромышленник, или лица, занимающие высокие должности с соответствующими зарплатами, могут рискнуть государственным пенсионным фондом. У них наверняка счета имеются в европейских банках, есть свой бизнес, накопления на 3-м пенсионном уровне.

А тем, кто работает на небольшие зарплаты и получает маленькие пенсии, или те, у кого госпенсия - единственный доход и другого не предвидится? Им, как говорится, отступать некуда. Да и вообще у людей все меньше доверия к тем, кто занимается хозяйством страны. Вдруг выкупят леса на пенсионерские деньги, а потом заложат в том же шведском банке... Всякое бывает, видали, - говорят пенсионеры. А пенсии-то - тю-тю! И пойдут латвийские сениоры по миру с протянутой рукой – те, кто еще ходить смогут...

цифры

* В 2024 году латвийскую пенсию по возрасту получали порядка 437 300 человек. Средний размер пенсии вместе с надбавками составил 575 евро.

* В первой половине 2024 года самые большие пенсии в ЛР были: 6,6 тысячи евро, 6,3 тысячи, 5,9 тысячи, 5,8 и 5,4 тысячи.

* В 2025 году назначенная пенсия не может быть менее 189 евро...

Вера СТЕПНОВА