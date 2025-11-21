Ещё и ветер серьезно усиливается: в пятницу по Латвии снег и дожди

Сквозь облака во многих районах страны выглянет солнце. Условия проезда по главным автодорогам улучшатся, однако вечером местами снова может образоваться гололед.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. В Курземе ветер сначала ослабнет, но к вечеру на западном побережье ожидаются порывы северо-западного ветра до 18 м/с.

Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса, на западе Курземе - до +6 градусов.

В Риге не ожидается существенных осадков, скорость южного ветра в порывах будет достигать 12 метров в секунду, воздух прогреется до +3 градусов.