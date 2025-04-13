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«Еще три поколения» — латышскому языку предрекают скорый конец (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 13 апреля, 2025 09:55

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LETA

Пока мы воюем с русским языком в Латвии, молодежь впадает в другую крайность: латыши между собой часто говорят по-английски или на смеси латышского с английским. В такой ситуации об уважении к латышскому языку говорить невозможно, пишет Tautaruna.nra.lv.

Конечно, каждый язык, который ты знаешь, представляет собой ценность и открывает более широкий взгляд на мир. Однако тенденции среди молодежи, наблюдаемые в данный момент, ни о чем хорошем не свидетельствуют. Латышу трудно понять, что говорит молодое поколение латышей. Да и в публичном пространстве все чаще встречаются надписи на английском: hyper, outlet, studio и так далее.

На эту тенденцию обратил внимание и юрист Айварс Боровков: "Приличные люди не говорят по-латышски, разве нет. Были "липовые немцы", совдеповские конформисты. А теперь блюдолизы вытесняют латышский язык английским. Если язык вытесняют, выживают из публичной среды, он умирает".

Автор продолжает дальше: "Я уже пару десятков лет об этом напоминаю - о том, что бог весть почему люди из-за своих комплексов хотят сделать заграницу. Фактически молодежь может спокойно обойтись без латышского языка, зато тех, кто не знает английского, фактически выжили с рынка труда. Я понимаю процессы глобализации, но об этом надо говорить. Временами кажется, что при освобождении среды от надписей на русском русские приняли правила игры, поддержав вытеснение латышского языка. Они готовы вешать надписи, общаться по-английски, чтобы не было нужно пользоваться латышским. И вину следует искать только и исключительно в латышах. Убогая угодливость отпугивает. Кадр из "Слуг дьявола" с Вальтером, где он ищет, кому бы отдать ключи от Риги, - как вечное проклятие".

Комментаторы уловили проблематику, решить которую призывает Боровков: "Латышская молодежь между собой разговаривает по-английски или на смеси латышского и английского. А взрослые радуются - вот какие образованные дети".

Автор также отмечает, что в свое время аналогичная ситуация была с русским языком: тогда родители тоже надеялись, что знания русского откроют дорогу в Москву.

 

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