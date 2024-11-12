Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 12. Ноября Завтра: Kaija, Kornelija

Еще одна «роскошь» на полках магазинов: цены на апельсиновый сок резко взлетели

Редакция PRESS 12 ноября, 2024 17:22

Важно 0 комментариев

Цены на апельсиновый сок бьют рекорды. В Латвии стоимость напитка уже перевалила за 2 евро за литр, в соседней Эстонии – за три, а в Литве достигла почти 5 евро. И это, увы, общемировая тенденция, пишет портал Grani.lv

Цена на апельсиновый сок кусается и, похоже, он мало-помалу превращается в напиток для богатых. В торговой сети Rimi литр натурального сока Sula Cappy apelsīnu можно приобрести по цене 1.99 евро. В Maxima такой же объем напитка производства Cido с картой клиента (то есть со скидкой) обойдется уже в 2,35 евро. И это – отличные предложения.

Для сравнения: в магазинах апельсиновый сок Elmenhorster предлагается по цене 4.79 евро за литр, а апельсиновый сок Granini аж по 5.39 евро в таре 0.75 литра. И даже нектар (в котором содержание натурального сока составляет 50%) стоит немногим дешевле.

В соседних Литве и Эстонии – та же картина. Как сообщают литовские СМИ, в Вильнюсе цена литра апельсинового сока Elmenhorster на прилавках составляет от 4,65 евро до 4,95 евро, а в Эстонии упаковка сока Don Simon обходится в 3 евро и дороже. В чем же причина столь дружного взлета цен?

Как утверждают эксперты – в глобальном неурожае. Из-за засухи, бурь, ураганов, а также неизлечимой болезни «озеленения цитрусовых», вызываемой мелкими насекомыми, которые распространяют бактерии Candidatus Liberibacter asiaticus при выпивании сока с деревьев. В результате деревья плохо плодоносят и дают небольшие и очень сухие плоды неправильной формы с горьким вкусом.

Для апельсинов это стало настоящей чумой. Серьезно пострадали плантации в Бразилии (на которую приходится почти 80% производства апельсинового концентрата), Флориды, Мексики, Испании, Греции... Список можно продолжить. В результате производство упало (сока стало меньше), а стоимость концентрата из него взлетела до небес. В прошлм месяце цена замороженного концентрата обновила исторический максимум, достигнув рекордной отметки в 5,1 доллар за фунт (11,24 за кг).

Это привело к печальным последствиям. Как сообщает Euronews, за год оптовая цена апельсинового сока подскочила на 77% и не собирается останавливаться. Причем дорожает не только апельсиновый сок, но и все другие напитки и соки, содержащие его концентрат.

А самое скверное, что выхода из сложившейся ситуации в ближайшее время не предвидится. Дорогой сок и его дефицит – это надолго.

Выбор у производителей невелик. Чтобы свести концы с концами, им придется и дальше повышать цены, использовать сок более низкого качества, а также создавать больше смешанных продуктов с другими фруктами. Дошло до того, что долгосрочным решением проблемы дефицита мировая индустрия всерьез рассматривает, производство «апельсинового» сока из мандаринов, которые при выращивании более устойчивы к погодным условиям.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 32 реакций
Комментарии (0) 32 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Пока на старом «дизеле»: поезда в Болдераю обещают запустить в следующем году

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

С большим опозданием, но обещанный поезд до Болдераи все же будет, сообщает Latvijas dzelzceļš. На линии также планируется построить две новые станции. Какие поезда начнут ходить по этому маршруту и ​​как часто?

С большим опозданием, но обещанный поезд до Болдераи все же будет, сообщает Latvijas dzelzceļš. На линии также планируется построить две новые станции. Какие поезда начнут ходить по этому маршруту и ​​как часто?

Читать
Загрузка

«Мне понадобилось 3 дня, чтобы прийти в себя»: настоящее испытание в центре Риги для человека в коляске (ВИДЕО)

Мнения 20:57

Мнения 0 комментариев

Современные рижане хотят жить в обществе, где, например, люди с ограниченными возможностями не подвергаются дискриминации и их возможности не ограничиваются. Однако реальность оказывается более суровой, чем хотелось бы.

Современные рижане хотят жить в обществе, где, например, люди с ограниченными возможностями не подвергаются дискриминации и их возможности не ограничиваются. Однако реальность оказывается более суровой, чем хотелось бы.

Читать

Дерзкая попытка прорваться через границу: за ночь в Литве остановили 14 метеозондов с контрабандой

Мир 20:44

Мир 0 комментариев

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что в ночь на вторник выявила 14 случаев доставки контрабандных сигарет метеозондами из Белоруссии, и задержала более 25 тысяч. пачек сигарет.

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что в ночь на вторник выявила 14 случаев доставки контрабандных сигарет метеозондами из Белоруссии, и задержала более 25 тысяч. пачек сигарет.

Читать

«Хватит на ботинки, ремни и шапки»: пограничники остались без формы, но военные помогут

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

Закупка формы для Госпогранохраны закончилась без результата, поэтому решено, что сотрудников ведомства обеспечат формой Национальных вооруженных сил (НВС). В результате визуальный образ пограничников изменится, сообщает LSM+. Погранохрана еще в конце прошлого года обратилась к НВС по поводу возможности присоединиться к заказам военной формы, поскольку закупка, которую организовала она сама, была неудачной.

Закупка формы для Госпогранохраны закончилась без результата, поэтому решено, что сотрудников ведомства обеспечат формой Национальных вооруженных сил (НВС). В результате визуальный образ пограничников изменится, сообщает LSM+. Погранохрана еще в конце прошлого года обратилась к НВС по поводу возможности присоединиться к заказам военной формы, поскольку закупка, которую организовала она сама, была неудачной.

Читать

Нас ожидает «психиатрическая» зима: эксперт — о погоде

Выбор редакции 20:33

Выбор редакции 0 комментариев

В Рижской думе рассчитали количество снежных дней грядущей зимой — 53 и, исходя из этого, выделили соответствующее финансирование для уборки улиц от снега. Насколько этот прогноз оправдан? Свое мнение высказал ведущий научного блога программы «Домская площадь» Константин Ранкс, сообщает rus.lsm.lv.

В Рижской думе рассчитали количество снежных дней грядущей зимой — 53 и, исходя из этого, выделили соответствующее финансирование для уборки улиц от снега. Насколько этот прогноз оправдан? Свое мнение высказал ведущий научного блога программы «Домская площадь» Константин Ранкс, сообщает rus.lsm.lv.

Читать

В бюджете без перемен: правительство отвергло все 425 предложений депутатов Сейма

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Во вторник Кабинет министров отклонил все 425 предложений, поданных депутатами Сейма, в основном оппозиционными, ко второму чтению госбюджета будущего года.

Во вторник Кабинет министров отклонил все 425 предложений, поданных депутатами Сейма, в основном оппозиционными, ко второму чтению госбюджета будущего года.

Читать

Дело не в деньгах? Зачем Маск помог Трампу стать президентом

Мир 20:19

Мир 0 комментариев

Илон Маск, богатейший человек в мире, поддержал деньгами и авторитетом избирательную кампанию Дональда Трампа и помог ему вернуться в Белый дом. Но зачем? Эксперты рассуждают о мотивации Илона Маска.

Илон Маск, богатейший человек в мире, поддержал деньгами и авторитетом избирательную кампанию Дональда Трампа и помог ему вернуться в Белый дом. Но зачем? Эксперты рассуждают о мотивации Илона Маска.

Читать