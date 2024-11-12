Еще одна «роскошь» на полках магазинов: цены на апельсиновый сок резко взлетели

Цена на апельсиновый сок кусается и, похоже, он мало-помалу превращается в напиток для богатых. В торговой сети Rimi литр натурального сока Sula Cappy apelsīnu можно приобрести по цене 1.99 евро. В Maxima такой же объем напитка производства Cido с картой клиента (то есть со скидкой) обойдется уже в 2,35 евро. И это – отличные предложения.

Для сравнения: в магазинах апельсиновый сок Elmenhorster предлагается по цене 4.79 евро за литр, а апельсиновый сок Granini аж по 5.39 евро в таре 0.75 литра. И даже нектар (в котором содержание натурального сока составляет 50%) стоит немногим дешевле.

В соседних Литве и Эстонии – та же картина. Как сообщают литовские СМИ, в Вильнюсе цена литра апельсинового сока Elmenhorster на прилавках составляет от 4,65 евро до 4,95 евро, а в Эстонии упаковка сока Don Simon обходится в 3 евро и дороже. В чем же причина столь дружного взлета цен?

Как утверждают эксперты – в глобальном неурожае. Из-за засухи, бурь, ураганов, а также неизлечимой болезни «озеленения цитрусовых», вызываемой мелкими насекомыми, которые распространяют бактерии Candidatus Liberibacter asiaticus при выпивании сока с деревьев. В результате деревья плохо плодоносят и дают небольшие и очень сухие плоды неправильной формы с горьким вкусом.

Для апельсинов это стало настоящей чумой. Серьезно пострадали плантации в Бразилии (на которую приходится почти 80% производства апельсинового концентрата), Флориды, Мексики, Испании, Греции... Список можно продолжить. В результате производство упало (сока стало меньше), а стоимость концентрата из него взлетела до небес. В прошлм месяце цена замороженного концентрата обновила исторический максимум, достигнув рекордной отметки в 5,1 доллар за фунт (11,24 за кг).

Это привело к печальным последствиям. Как сообщает Euronews, за год оптовая цена апельсинового сока подскочила на 77% и не собирается останавливаться. Причем дорожает не только апельсиновый сок, но и все другие напитки и соки, содержащие его концентрат.

А самое скверное, что выхода из сложившейся ситуации в ближайшее время не предвидится. Дорогой сок и его дефицит – это надолго.

Выбор у производителей невелик. Чтобы свести концы с концами, им придется и дальше повышать цены, использовать сок более низкого качества, а также создавать больше смешанных продуктов с другими фруктами. Дошло до того, что долгосрочным решением проблемы дефицита мировая индустрия всерьез рассматривает, производство «апельсинового» сока из мандаринов, которые при выращивании более устойчивы к погодным условиям.

