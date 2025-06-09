Еще один руководитель Восточной больницы ушел с должности: это может снизить недовольство коллектива

По мнению Лабсвирса, его решение может улучшить сотрудничество между правлением и советом, снизить недовольство коллектива больницы сложившейся ситуацией, а также способствовать как можно более скорому началу поэтапной реконструкции Латвийского онкологического центра (LOC).

В настоящее время в составе наблюдательного совета RAKUS продолжают работу два прежних члена совета — Валц Аболс и Йоланта Розе. В свою очередь, в правлении больницы продолжают работать трое членов — Харалдс Плаудис, Каспарс Плуме и Вадим Бельунс.

Как подчеркивают в министерстве, повседневная операционная деятельность RAKUS не нарушена. Пациентам оказывается как неотложная, так и плановая медицинская помощь.

Правление и совет RAKUS до 12 июня должны подготовить план реконструкции LOC, реализуя его поэтапно в рамках доступного финансирования, а также оценив альтернативные возможности привлечения средств. Одновременно они должны обеспечить, чтобы функции LOC были сохранены и перенесены с соблюдением критериев качества в наилучших интересах пациентов, подчёркивают в министерстве.

Как сообщалось ранее, недавно об отставке заявил прежний председатель правления RAKUS Нормунд Станевич, возглавлявший больницу с 27 апреля 2023 года. По его словам, такое решение было принято в связи с отсутствием основы для конструктивного сотрудничества с советом, а также из-за различий в видении будущего сферы здравоохранения.

Тогда Лабсвирс утверждал, что это было взаимное соглашение.

Председатель Медицинского совета RAKUS, главный специалист по внутренней медицине и профессор Айварс Лейниекс в комментарии агентству LETA тогда выразил мнение, что в последнее время давление на правление больницы и её председателя было сильным и необъяснимым.

Лейниекс также отметил, что не хочет «строить теории заговора», однако его настораживает «добровольное соглашение» о прекращении работы Станевича в больнице.

В то же время сотрудники RAKUS в письме к должностным лицам потребовали объяснения отставки Станевича. В письме, подписанном более чем 200 сотрудниками, говорится, что отставка Станевича вызвала у персонала «возмущение и подозрения в недобросовестном влиянии со стороны совета». В связи с этим персонал требует от Министерства здравоохранения разъяснений о причинах назначения конкретных лиц в наблюдательный совет больницы и почему об этих решениях не предоставляется открытая информация.