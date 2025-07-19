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ЕС ввел санкции против 22 банков РФ и режиссера Шахназарова

© Deutsche Welle 19 июля, 2025 14:54

Мир 0 комментариев

Евросоюз опубликовал в Официальном журнале детали нового, уже 18-го по счету пакета санкций против России. Под ограничения, в числе прочих, попали 22 банка и известный российский режиссер.

Евросоюз на фоне продолжающейся войны России против Украины ввел против РФ новый, уже 18-й по счету пакет ограничительных мер. Соответствующие документы обнародованы вечером в пятницу, 18 июля, в Официальном журнале ЕС. В результате новые санкции против России вступили в силу.

Под ограничения подпали еще 22 российских банка, танкеры и суверенный инвестиционный фонд РФ - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Потолок цен на российскую нефть Евросоюз снизил до 47,6 доллара за баррель и запретил любые транзакции с "Северными потоками".

В числе банков, в отношении которых введены ограничительные меры, - Т-банк, банк "Санкт-Петербург", Дом.РФ, "Яндекс-банк", Ozon Банк и "Сургутнефтегазбанк". Они не будут отключены от международной платежной системы SWIFT, но к ним будет применяться запрет на проведение транзакций.

Персональные санкции

Под ограничения подпали известный российский режиссер и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый замминистра культуры аннексированного Крыма Ольга Бурова и экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Всего в списке 14 физлиц, в том числе граждане Китая, Индии и Ирана.

 Юрлица, танкеры и "Северные потоки"

В новом санкционном списке фигурируют 105 танкеров. Им закрыт доступ в порты Евросоюза. Этим судам запрещено оказывать услуги. Пакет санкций запрещает любые транзакции, связанные с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2". Потолок цен на российскую нефть снижается с 60-ти долларов (действует с 2022 года) до 47,6 доллара США за баррель.

Под ограничения подпали 23 российские компании, в том числе Новосибирский завод имени Коминтерна, НИИ полупроводниковых приборов, НИИ современных телекоммуникационных технологий из Смоленска, Завод спецоборудования из Подмосковья и "Научно-производственное предприятие "Рубин". Запрещается проведение любых операций с Российским фондом прямых инвестиций.

Из иностранных компаний под европейские санкции подпали китайские Bellatrix Energy, Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK (зарегистрированы в Гонконге), Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry (Китай), Intershipping Services Hub Private и Nayara Energy (Индия), Redbird Corporate Services и Sapang Shipping с Маврикия, и 2Rivers PTE из Сингапура. Ограничительные меры также введены против компаний из Азербайджана и ОАЭ.

Евросоюз уверен в эффективности санкций

Евросоюз несколько раз пытался принять 18-й пакет санкций, но не мог достичь согласия, в том числе из-за позиции Словакии по гарантиям энергоснабжения. В итоге удалось договориться, Словакия отказалась от блокирования санкционного пакета, и он был принят.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что новые ограничения позволят нанести серьезный ущерб энергетическому, банковскому и военному секторам России. В Кремле подчеркивали, что Россия считает подобные ограничения незаконными, но за три года адаптировалась к жизни в условиях санкций.

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