ЕС привлечёт €35 млрд кредита для Украины, используя замороженные активы РФ

Европейский союз предоставит кредит в размере €35 млрд для поддержки украинской экономики и вооруженных сил. Раздираемая войной страна противостоит возобновленному наступлению России, которая нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре и добилась территориальных успехов на востоке Украины.

О предоставлении кредита было объявлено Урсулой фон дер Ляйен в пятницу во время ее визита в Киев.

Relentless Russian attacks mean Ukraine needs continued EU support.



The @EU_Commission will provide a loan of up to 35 billion euros to Ukraine as part of the G7 pledge.



This is another major EU contribution to the Ukraine’s recovery.