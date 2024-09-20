ЕС привлечёт €35 млрд кредита для Украины, используя замороженные активы РФ

Европейский союз предоставит кредит в размере €35 млрд для поддержки украинской экономики и вооруженных сил. Раздираемая войной страна противостоит возобновленному наступлению России, которая нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре и добилась территориальных успехов на востоке Украины.

О предоставлении кредита было объявлено Урсулой фон дер Ляйен в пятницу во время ее визита в Киев.

Relentless Russian attacks mean Ukraine needs continued EU support.



The @EU_Commission will provide a loan of up to 35 billion euros to Ukraine as part of the G7 pledge.



This is another major EU contribution to the Ukraine’s recovery. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

"Неустанные российские атаки означают, что Украина нуждается в постоянной поддержке ЕС, - сказала председатель Европейской комиссии. - Это еще один крупный вклад ЕС в восстановление Украины".

Обещанный кредит представляет собой долю ЕС в плане помощи в размере 50 млрд долларов (46 миллиардов евро), который страны G7 пообещали на июньском саммите, используя в качестве залога иммобилизованные активы России.