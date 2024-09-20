ЕС привлечёт €35 млрд кредита для Украины, используя замороженные активы РФ

Европейский союз предоставит кредит в размере €35 млрд для поддержки украинской экономики и вооруженных сил. Раздираемая войной страна противостоит возобновленному наступлению России, которая нанесла серьезный ущерб энергетической инфраструктуре и добилась территориальных успехов на востоке Украины.
О предоставлении кредита было объявлено Урсулой фон дер Ляйен в пятницу во время ее визита в Киев.
Relentless Russian attacks mean Ukraine needs continued EU support.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024
The @EU_Commission will provide a loan of up to 35 billion euros to Ukraine as part of the G7 pledge.
This is another major EU contribution to the Ukraine’s recovery.
"Неустанные российские атаки означают, что Украина нуждается в постоянной поддержке ЕС, - сказала председатель Европейской комиссии. - Это еще один крупный вклад ЕС в восстановление Украины".
Обещанный кредит представляет собой долю ЕС в плане помощи в размере 50 млрд долларов (46 миллиардов евро), который страны G7 пообещали на июньском саммите, используя в качестве залога иммобилизованные активы России.