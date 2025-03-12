ЕС ответит на тарифы США на импорт стали и алюминия новыми импортными пошлинами

В заявлении Европейской комиссии (ЕК) говорится, что контрмеры направлены на защиту европейских компаний, рабочих и потребителей от американских тарифов в размере до 25 % на импорт стали, алюминия и некоторых продуктов, содержащих эти металлы.

ЕК объявила, что ЕС также введет тарифы на импорт алюминия и стальных изделий, а также текстиля, изделий из кожи, бытовой техники и древесины. Тарифы затронут и сельскохозяйственную продукцию, включая мясо птицы, говядину, некоторые морепродукты, орехи, яйца, сахар и овощи.

Комиссия отмечает, что новые тарифы США затронут 26 млрд евро экспорта ЕС, что составляет около 5 % от общего объема экспорта товаров ЕС в США, и приведут к дополнительным импортным пошлинам в размере 6 млрд евро для американских импортеров.

Ответные меры ЕС, в свою очередь, повлияют на американский экспорт на 26 млрд евро.

В полночь в среду вступил в силу объявленный ранее 25-процентный тариф США на импорт стали и алюминия из всех стран.

Четверть стали и 40 % алюминия, используемого в промышленности США, импортируется.

Экономисты отмечают, что повышение импортных тарифов на сталь и алюминий приведет к росту производственных затрат и цен на товары для потребителей, а также снизит конкурентоспособность американских компаний.

Аналогичное мнение высказала в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, заявив, что тарифы поставят под угрозу рабочие места и приведут к росту цен как в Европе, так и в США.