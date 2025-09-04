Недавно в социальных сетях развернулась острая дискуссия, может ли Европа из более высоких технических, эмиссионных и маркировочных требований запретить использование газовых плит. Сегодня — точно нет. Но с течением времени, газовые плиты, вероятнее всего, заменят электрические, уверен евродепутат Ивар Иябс.

Для этого есть объективные причины: «Я думаю, что никакого особенно большого регулирования в отношении газовых плит в ближайшее время не будет. Но ясно, что общее направление, которое касается не только плит, но, например, автомобилей или отопления — это электрификация. А именно, отказ от ископаемого топлива означает, что мы все больше вещей электрифицируем.

Но еще одна вещь есть не только в Латвии, но в других постсоветских странах: в них приготовление еды происходит на газе. Но это постепенно будет уходить в небытие. Однако это вовсе не означает, что сегодня или завтра ограничат использование газа! В Латвии очень много домохозяйств, которые готовят еду с помощью газа. Но я думаю, что в перспективе 20 лет, использование электричества в этой области значительно прирастет, о чем свидетельствует то, что сегодня все девелоперы жилья оборудуют кухни только электроплитами, в том числе индукционными, будущее — за электричеством».

Действительно, строители новых домов теперь отдают предпочтение электроплитам вместо газовых. Но если говорить об отказе застройщиков от газовых плит, то одна из причин — отсутствие газовой инфраструктуры на месте строительства новых домов: нужно прокладывать газовые трубы. Поэтому логично, что в квартирах устанавливают электроплиты.

В то же время сегодня есть все возможности для более мощного электрического подключения, чего не было раньше. Ученые также утверждают, что газовые плиты неэффективны и серьезно ухудшают качество воздуха.

В Министерстве экономики подтвердили, что пока планов отказа от газовых плит в домах нет.

Важно напомнить, что к 2050 году Европа поставила грандиозную цель — отказаться от природного газа и заменить его другими источниками энергии, более экологичными, и стать климатически нейтральной. Такой план был утвержден еще в конце 2021 года. После начала войны в Украине и планов отказа от российского газа вопрос стал еще более актуальным.