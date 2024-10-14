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ЕС больше не даст нам денег на строительство дорог: только на велосипеды и пешеходов!

© Lsm.lv 14 октября, 2024 09:14

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Вклад средств из еврофондов в латвийские дороги значительно поднял их качество. Но уже в ближайшие годы Латвия встанет перед вызовом, как это самое качество сохранить — поскольку в новом периоде планирования еврофонды нельзя будет использовать для автодорог, заявил в эфире программы «Кейс» на LSM+ руководитель Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.

Лаздовскис пояснил, что европейское финансирование можно будет использовать только под создание велосипедных и пешеходных дорожек, а также для повышения безопасности.

«На такие работы, к которым мы привыкли — перестраивать дороги с низкой несущей способностью, разрушенные дороги, вот на это европейское финансирование для нас, к сожалению, больше не будет доступно».

Эта ситуация приведет к тому, что через 5-6 лет Латвия окажется перед вызовом: как удержать качество дорог на достигнутом уровне.

«Большая часть нашего финансирования уйдет на обновление тех дорог, которые мы перестроили 3-4-5-7 лет назад. На них нужно будет менять слой асфальта. К примеру, дорога Тинужи-Кокнесе. Она уже отслужила 12 лет. Через год-два нужно думать, как мы будем менять асфальт там. В противном случае у нас будет то же, что мы видим на улицах Риги. И эти ремонты потом и стоят дороже. Так что вызов — сохранить нынешний уровень...».

В распоряжении Latvijas Valsts ceļi, говорит Лаздовскис, будут около 140 млн евро. И треть этой суммы будет уходить на содержание имеющихся дорог.

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