Ермак об итогах встречи в Лондоне: Украина «привержена» мирным усилиям под руководством США

Со стороны Великобритании — советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции — дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, от Германии — советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плэтнер.

Встреча состоялась в официальной резиденции МИД Великобритании по приглашению министра иностранных дел Дэвида Лэмми.

«Это уже вторая встреча — предыдущая прошла в Париже. Сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа», — написал Ермак в телеграм-канале.

«Мы благодарны партнерам за твердую поддержку и совместное стремление поскорее остановить войну. Россия и дальше отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами», — отметил он.

«Договорились о дальнейших регулярных консультациях — для достижения главной цели: справедливого мира для Украины», — написал в заключение Ермак.

Статус лондонской встречи был значительно снижен, поскольку на нее не приехал глава Госдепа Марко Рубио.