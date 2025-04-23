Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Доступность

Ермак об итогах встречи в Лондоне: Украина «привержена» мирным усилиям под руководством США

© BBC 23 апреля, 2025 18:50

Важно

По словам главы офиса президента Зеленского Андрея Ермака, в лондонской встрече с советниками по национальной безопасности и внешней политике стран-участниц «коалиции желающих» от Украины вместе с ним участвовали министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Со стороны Великобритании — советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции — дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, от Германии — советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плэтнер.

Встреча состоялась в официальной резиденции МИД Великобритании по приглашению министра иностранных дел Дэвида Лэмми.

«Это уже вторая встреча — предыдущая прошла в Париже. Сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Подчеркнули, что мы преданы мирным усилиям президента США Дональда Трампа», — написал Ермак в телеграм-канале.

«Мы благодарны партнерам за твердую поддержку и совместное стремление поскорее остановить войну. Россия и дальше отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами», — отметил он.

«Договорились о дальнейших регулярных консультациях — для достижения главной цели: справедливого мира для Украины», — написал в заключение Ермак.

Статус лондонской встречи был значительно снижен, поскольку на нее не приехал глава Госдепа Марко Рубио.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
18 реакций
18 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Россия останется нашим соседом»: ЛПРОН не поддерживает отказ от русского в средней школе

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага призывает не лишать школьников возможности изучать как можно больше языков, осознавая при этом трудности, связанные с нехваткой преподавателей иностранных языков.

Руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага призывает не лишать школьников возможности изучать как можно больше языков, осознавая при этом трудности, связанные с нехваткой преподавателей иностранных языков.

Читать
Загрузка

Трамп: никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Трамп назвал заявления Зеленского о Крыме «подстрекательскими» и вредящими мирным переговорам с Россией.

Трамп назвал заявления Зеленского о Крыме «подстрекательскими» и вредящими мирным переговорам с Россией.

Читать

Опасные пришельцы: на латвийские сады обрушились испанские слизни

Латвийские вести 20:30

Латвийские вести 0 комментариев

С наступлением теплых деньков опять начали расползаться всюду испанские слизни. В последние годы они стали настоящей головной болью для многих огородников и фермеров. Размножаются в геометрической прогрессии и уничтожают урожай. Ваш автор знает об этом по собственным шести соткам. Но как бороться с пришельцами?

С наступлением теплых деньков опять начали расползаться всюду испанские слизни. В последние годы они стали настоящей головной болью для многих огородников и фермеров. Размножаются в геометрической прогрессии и уничтожают урожай. Ваш автор знает об этом по собственным шести соткам. Но как бороться с пришельцами?

Читать

Слишком много желающих: рижское колесо обозрения меняет график работы

Важно 20:15

Важно 0 комментариев

Рижское колесо обозрения «Riga Rise» открылось 17 апреля, и за пасхальные праздники на нем уже прокатились более 10 000 рижан и гостей Риги. Учитывая интерес людей к долгожданному аттракциону, колесо обозрения на этой неделе будет работать без выходных, сообщает travelnews.lv.

Рижское колесо обозрения «Riga Rise» открылось 17 апреля, и за пасхальные праздники на нем уже прокатились более 10 000 рижан и гостей Риги. Учитывая интерес людей к долгожданному аттракциону, колесо обозрения на этой неделе будет работать без выходных, сообщает travelnews.lv.

Читать

Угостил жвачкой, требовал снять штаны: в Иманте подросток угрожал изнасилованием 9-летней девочке

Важно 20:00

Важно 0 комментариев

В социальной сети Facebook появился рассказ мамы девятилетней девочки, попавшей в совершенно дикую ситуацию.

В социальной сети Facebook появился рассказ мамы девятилетней девочки, попавшей в совершенно дикую ситуацию.

Читать

Дешевле не будет! Торговая сеть начинает распродажу товаров по цене от 9 центов

Выбор редакции 19:40

Выбор редакции 0 комментариев

С 24 апреля по 7 мая в магазинах Maxima пройдет грандиозная складская распродажа, на этот раз предлагающая широкий ассортимент продуктов по цене от 9 центов, а также промышленные товары. Всего будет представлено до 30 000 наименований товаров, в том числе продукты питания, ассортимент промышленных товаров для приготовления пищи, для летних приключений, красоты и других целей.

С 24 апреля по 7 мая в магазинах Maxima пройдет грандиозная складская распродажа, на этот раз предлагающая широкий ассортимент продуктов по цене от 9 центов, а также промышленные товары. Всего будет представлено до 30 000 наименований товаров, в том числе продукты питания, ассортимент промышленных товаров для приготовления пищи, для летних приключений, красоты и других целей.

Читать

В конце недели снова обещают мороз и снег — сколько еще терпеть?

Выбор редакции 19:25

Выбор редакции 0 комментариев

Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии, температура воздуха ночью во многих местах опустится до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Последние выходные апреля будут холодными по всей Латвии, температура воздуха ночью во многих местах опустится до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Читать