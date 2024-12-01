Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Эрик Стендзениекс: государство можно душить очень долго

Neatkarīgā Rīta Avīze 1 декабря, 2024 07:16

Латышские СМИ 0 комментариев

Высокомерие и наглость компании, правящей в стране, возможно, скоро достигнет того предела, когда даже меланхоличный латышский народ соберется, прихватит навозные вилы и пойдет в поход на объекты, которые когда-то защищал, - на Сейм и Кабмин. Одной из причин похода, несомненно, будет проект по выбрасыванию денег Rail Baltica. Об этом красноречиво рассуждает наблюдатель политических событий и рекламный гуру Эрик Стендзениекс, у которого взяла интервью Элита Вейдемане.

- Каковы твои мысли о великой стройке Rail Baltica, которая, боюсь, ведет к банкротству государства?

- Государство - сложный организм. Если что-то остановится, например, у холодильника, он перестанет работать, а государство можно душить очень долго, отключая разные органы, прежде чем оно умрет окончательно. Какая-то инерция жизни все же существует. Какие-то бришкенсы, какие-то "единства" до следующих выборов в Сейм, думаю, не могут полностью уничтожить государство. Но если эти персонажи будут у власти следующие десять лет, тогда все - прощай навсегда!

Что означает банкротство государства? Именно это и означает: приходят из Валютного фонда парни в хороших костюмах, в черных очках и говорят: так, ваши леса - наши, все ГЭС и Latvenergo - наши. Тогда они могут все продать китайцам, китайцы им платят, это покрывает долги Латвии - около 20 миллиардов евро. И все. Государства больше нет. Что же нам остается? Только праздники песни.

- Но почему допускается такая ситуация?

- Вседозволенность и неприкосновенность власти абсолютны, поэтому правящим кажется, что все в порядке. Все полеты Кариньша, все, что происходило во время ковида, запускание рук в пенсии - это ничего не меняет, и на выборах за них голосуют в любом случае. Членов "Единства" переизбрали и в Европарламент. У них ощущение, что они вечны. Королеве Марии-Антуанетте тоже казалось, что она вечна, но ей отрубили голову.

- Тебе не приходил в голову вопрос: за что именно сотрудники RB Rail получают огромные зарплаты?

- Тот, кто получает эту зарплату, 27 тысяч евро, возможно, является каким-то знаменитым инженером из Шанхая, который построил башни-близнецы Petronas. А все остальные? Думаю, они не заслужили таких зарплат. В свою очередь, министр Бришкенс... Он говорит что-то, совершенно не связанное с заданным вопросом, наверное, чтобы себя успокоить внутренне. Есть такие люди, которые в палате без ручек на дверях медленно раскачиваются и что-то бубнят про себя.

- А все остальное правительство этого "не видит", Эвика Силиня этого не видит?

- Думаю, она сама заинтересована этого не видеть. Ведь так хорошо попасть туда, куда тебя занесло случайной волной по жизни. Но это целенаправленно - сваливать все на Бришкенса, чтобы после принятия бюджета ему можно было сказать "пока". Это точный расчет.

- Но глава фракции "Прогрессивных" в Сейма Швинка утверждает, что без них это правительство существовать не может.

- Эти три министра для "Прогрессивных" - как для слепой курицы зернышко, они сами понимают, что в них там нет необходимости, они были нужны, чтобы можно было принять Стамбульскую конвенцию. Националы ушли, "Объединенный список" прохичался и тоже ушел, думая, что без них правительство не сформируют. Сформировали. Так как конвенция принята точно так же, как и закон о партнерских отношениях, это означает, что "Прогрессивные" могут быть свободны.

Вначале будет так: Силиня скажет, чтобы выбирали министра из своей партии. Если "Прогрессивные" будут кривиться, то Силиня скажет: все, детский сад кончился. "Объединенный список" будет на низком старте. Но надо ли националам идти в правительство? Их рейтинги резко подскочили, когда они из правительства ушли. Но "Прогрессивных" я не понимаю: им нужно было зубами и когтями держаться в правительстве, потому что у них денежные министерства, например, Минобороны - сколько оно потребует денег, столько и получает.

- Еще же есть "Объединенный список" и "Латвия на первом месте".

- На время этого Сейма Шлесерсу ничего не светит, он сам осознает это. Сначала ему надо "взять" Рижскую думу. У Шлесерса и в Латгалии выглядит все очень хорошо. Самые фундаментальные сдвиги могут произойти только на выборах в Сейм в 2026-м. "Новое единство" еще пару лет невозможно сбросить. Но ничто не вечно. Вот смотри, в Америке - после победы Трампа левые могут идти спать. Так что ждем!

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 15 реакций
Комментарии (0) 15 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать