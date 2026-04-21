Энергетический кризис и его реальная цена. Как политические потрясения удорожают отопление в Риге

События последних лет в международной политике и энергетике ясно показывают: кризис в этой сфере не закончится с ослаблением военных конфликтов, а, скорее всего, будет продолжаться ещё долго. Анализ глобальных тенденций свидетельствует, что колебания цен на энергоресурсы, нестабильность поставок и геополитические риски становятся новой нормой, а не временным исключением. Это означает одно — расходы на отопление для жителей в долгосрочной перспективе будут расти. Особенно тревожна эта тенденция в контексте Рига. На этой неделе с результатами ревизии выступила Государственный контроль, подтвердившая наличие серьёзных проблем на рынке централизованного теплоснабжения столицы.

Политические риски напрямую влияют на тарифы

Глобальные события — конфликты на Ближнем Востоке, напряжённость между мировыми державами, фрагментация энергетических рынков — существенно влияют на цены на газ и другие виды топлива. Во время последнего конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном — с другой, цены на газ практически удвоились. Поскольку значительная часть систем теплоснабжения Латвии по-прежнему зависит от природного газа, любые ценовые колебания немедленно отражаются в тарифах на теплоэнергию.

Это не теоретическая проблема — это прямая финансовая нагрузка для жителей. Каждый геополитический кризис означает рост расходов домохозяйств и бизнеса. В этот раз Риге повезло: конфликт начался в конце отопительного сезона, и тепло обеспечивалось за счёт газа, закупленного ранее. Однако рассчитывать на удачу постоянно нельзя — если подобный кризис начнётся осенью, последствия могут обернуться крайне дорогой зимой.

Вероятность этого велика: период формирования запасов газа уже близок, а цены остаются высокими. Причины — разрушенная инфраструктура нефти и газа в странах Персидского залива, высокие страховые издержки, а также закрытие Ормузского пролива. Даже если судоходство восстановится, остальные факторы быстро не исчезнут. Это означает, что дешёвый газ может остаться в прошлом.

Ошибки Риги: зависимость от газа и неэффективные закупки

Политика теплоснабжения Риги долгое время была ориентирована на краткосрочные решения и зависела от газового лобби, вместо стратегического развития альтернативных и местных источников энергии.

Ситуацию усугубляет неэффективная система закупок, из-за которой городу нередко приходится приобретать более дорогую теплоэнергию, чем доступна на рынке. Это также подтвердил Государственный контроль, указав, что без независимых источников тепла расходы могли бы быть ещё на 25 млн евро выше ежегодно.

Например, в отопительный сезон 2025/2026 годов из-за закупочных процедур приходилось ограничивать работу более дешёвых щеповых котельных, чтобы закупать тепло, произведённое из природного газа. Итог очевиден — высокая зависимость от импортного топлива с непредсказуемой ценой и, как следствие, более высокие тарифы для жителей.

Отставание от региона

По сравнению с другими столицами региона Рига существенно отстаёт в использовании биомассы и других местных ресурсов. В то время как Вильнюс и Таллин активно развивали биотопливные и мусоросжигательные мощности, в Риге этот процесс происходил медленно и фрагментарно.

Например, мощность котельных на возобновляемых ресурсах в Вильнюсе составляет 400–450 МВт, тогда как в Риге — лишь около 178 МВт. При сопоставимом потреблении тепла это означает, что Вильнюс уже способен обеспечивать себя теплом за счёт местных ресурсов, тогда как Рига покрывает лишь около трети потребностей.

Если сравнивать с Стокгольм, ситуация ещё более контрастная: там поставлена цель обеспечивать до 99% теплоснабжения за счёт возобновляемых источников.

Биомасса не только экологичнее, но и экономически стабильнее — её цена меньше зависит от глобальных кризисов. Именно поэтому города, инвестировавшие в неё раньше, сегодня имеют более стабильные и низкие тарифы. В настоящее время стоимость щепы примерно в 2–2,5 раза ниже конечного тарифа газа с учётом всех сопутствующих расходов.

Финансовые последствия для жителей

Результат этих политических и стратегических ошибок очевиден — жители Риги уже платят больше и будут платить ещё больше за отопление. Это означает не только рост счетов, но и усиление социальной напряжённости и снижение конкурентоспособности бизнеса.

Без быстрых и целенаправленных инвестиций в альтернативные источники энергии тарифы останутся зависимыми от глобальных процессов, на которые страна не может повлиять.

Риге необходима чёткая долгосрочная стратегия теплоснабжения, основанная на местных ресурсах, энергетической независимости и стабильности цен. Развитие биомассы, использование энергии отходов и внедрение современных технологий — это уже не выбор, а необходимость.

Чем дольше откладываются решения, тем дороже это обойдётся жителям. Энергетический кризис — это не только про политику и рынки, это про кошелёк каждого человека. И сегодня этот кошелёк в Риге испытывает давление, которого можно было избежать.