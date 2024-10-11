Елизавета Кривцова: почему латвийским школьникам запретили смартфоны?

Похожая ситуация была с билингвальным обучением. Сначала передовая практика, а через 10 лет - ужасное упущение. Причем в вопросе технологий исследования ЮНЕСКО - это авторитет, а в вопросе языка обучения - досадная ошибка. Вывод только один. Раз в образовании так много неизвестных, то оставьте вопросы методов и методики на усмотрение школы и разработчиков программ!

Лично я всегда считала, что педагогика массового образования эффективна только при личном общении педагога и учащихся. Но запрет технологий - эта такая же ошибка как и их превознесение. С нетерпением жду запрета на использование ChatGPT при выполнении домашних заданий и обязательной камеры слежения за каждым учащимся.