Электронная подпись — самый популярный цифровой инструмент

Редакция PRESS 1 декабря, 2025 12:10

Важно 0 комментариев

LETA

Жизнь без электронной подписи в предпринимательской среде стала трудной. Пережив бурный рост популярности в годы пандемии, сейчас э-подпись используется в четырех из каждых пяти латвийских компаний и является самым популярным цифровым инструментом в офисах. В свою очередь, из компьютерных программ наиболее активно используется программа для документооборота или делопроизводства, свидетельствуют данные ежегодного исследования «Цифровой портрет руководителя».

«Электронной подписью в повседневной жизни пользуются 82,8% всех опрошенных компаний, и этому есть простое объяснение. Этот цифровой инструмент удобен, хорошо работает, а также ускоряет оборот документов. Благодаря электронной подписи компании могут значительно сэкономить время, поскольку больше не нужно ехать в офис или к партнеру по сотрудничеству для подписания документов, а также отпадает необходимость в отправке распечатанных и подписанных документов по почте или с курьером», – комментирует результаты «Цифрового портрета руководителя» Виестурс Слайдиньш, руководитель компании Jumis Pro, проводившей данное исследование.

Довольно популярным также является э-адрес, или официальный «почтовый ящик», в котором компании получают информацию от государственных учреждений. Им пользуются 68,3% респондентов, что, однако, считается не слишком хорошим результатом, потому что теоретически э-адресом должны пользоваться абсолютно все компании, иначе успешное общение с государственными учреждениями затруднено. Третьим по популярности цифровым инструментом стал э-счет, обязательное использование которого отложено, однако его внедрили уже 60% всех респондентов. Стабильное развитие переживает онлайн-коммерция – уже четверть компаний создала свой э-магазин.

Среди компьютерных программ безусловно самой востребованной является система для документооборота или делопроизводства, какую-либо из них используют 62,8% всех компаний. Вторая по популярности – система управления персоналом – внедрена в 46,2% компаний, а системой управления предприятием, бухгалтерского учета или управления ресурсами пользуются 41,4% респондентов. Четверть опрошенных взяли в помощники инструмент бизнес-информации или аналитики, пятая часть работает с системой управления отношениями с клиентами и примерно столько же внедрили систему управления социальными сетями.

Исследование «Цифровой портрет руководителя 2025» было проведено осенью 2025 года, в нем участвовали 145 руководителей латвийских компаний, руководителей отделов и работников.

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

