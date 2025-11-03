Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Электричество в Латвии подорожало: что случилось?

3 ноября, 2025

Новости Латвии 1 комментариев

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе выросла на 15% по сравнению с предыдущей и составила 91,82 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщили в АО «Latvenergo».

В Эстонии цена на электроэнергию выросла на 9% по сравнению с предыдущей неделей и достигла 84,64 евро за МВт·ч.

Оптовые цены на электроэнергию в странах Северной Европы и Балтии на прошлой неделе существенно выросли, в основном из-за спада в строительстве ветряных электростанций и роста спроса на энергию.

Цена в системе Nord Pool выросла до 50,20 евро за МВт·ч, что на 44% больше, чем на предыдущей неделе. Разница в ценах на электроэнергию между странами Балтии в основном обусловлена ​​ограничениями пропускной способности линий электропередачи, которые препятствуют выравниванию цен между зонами.

С 20 по 30 октября доступная мощность межсистемных связей Эстония-Финляндия («Estlink 2») и Швеция-Литва («NordBalt») в торговле на сутки вперед была снижена с 1016 мегаватт (МВт) до 796 МВт и с 700 МВт до 438 МВт соответственно, а с 31 октября мощность обеих связей вернулась на полную мощность.

Выработка ветроэнергии в регионе Норд-Пул снизилась на 36% по сравнению с предыдущей неделей. Продолжая падение, выработка солнечной энергии сократилась ещё на 28%. В то же время, доступность атомной энергии в странах Северной Европы увеличилась на два процентных пункта, до 76%. Основным фактором роста цен на электроэнергию стало значительное снижение выработки ветровой энергии, что, в сочетании с растущим каждую неделю потреблением электроэнергии по мере сокращения светового дня, способствовало росту рыночных цен.

Потребление электроэнергии в регионе Норд-Пул составило 8 210 гигаватт-часов (ГВт-ч), а объемы производства электроэнергии — 8 631 ГВт-ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 1% и составило 529 ГВт·ч. В Латвии потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне – 138 ГВт·ч. В Эстонии потребление увеличилось на 1% до 154 ГВт·ч. В Литве было потреблено 237 ГВт·ч электроэнергии, что на 2% больше, чем на предыдущей неделе.

Выработка электроэнергии в странах Балтии снизилась на 11%, составив 310 ГВт·ч. В Латвии выработка электроэнергии выросла по сравнению с предыдущей неделей на 33%, или на 78 ГВт·ч. В то же время в Эстонии выработка электроэнергии снизилась на 10%, составив 71 ГВт·ч. В то же время в Литве выработка электроэнергии снизилась на 23%, до 161 ГВт·ч.

На прошлой неделе соотношение производства к потреблению в Латвии составило 57%, в Эстонии — 46%, а в Литве — 68%. На страны Балтии пришлось 59% потребляемой в регионе электроэнергии.

