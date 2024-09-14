Эксперты по поводу упавшего дрона: «Очень пугает, что мы в час Х не будем знать, что происходит»

«Думаю, что самое плохое, что было в этой ситуации — и это говорили и самоуправления, где дрон летал — что не предупредили население», — отметила медиа-эксперт Гунта Лидака. Она также назвала «не вполне согласованной» коммуникацию между Национальными вооруженными силами и Минобороны Латвии.

«Меня очень пугает как жителя и как специалиста по коммуникациям, что мы в какой-то час Х не будем знать, что происходит», — сказала Лидака. При этом она понимает, что военное руководство страны хотело избежать паники среди населения, «однако нельзя не предупреждать жителей краев, над которыми летят какие-то боеголовки».

В прошлом журналист, а ныне лектор Латвийского университета Александр Мирлин допустил, что на то, чтобы оповестить людей, просто не было времени, однако он согласен, что процедуры реагирования на подобные инциденты должны быть улучшены.

«Я совершенно не считаю, что позиция НВС и Минобороны правильная. Надо было максимально сообщать общественности, что происходит» — сказал Мирлин.

Он отметил, что это далеко не первый случай за время полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда дрон или ракета агрессора попадают в воздушное пространство страны-участницы НАТО. Именно поэтому необходима общая позиция НАТО или европейских стран по тому, как реагировать в таких случаях, убежден преподаватель. Он считает, что «дроны надо сбивать».

Специалисты обратили внимание, что в данном контексте особое внимание нужно уделить Латгалии как приграничному региону.

Александр Мирлин в качестве примера привел Румынию, где в одном из регионов в дельте Дуная с 2023 года построены убежища для населения и работает система оповещений:

«Вот опыт другой страны с 2023 года. То есть просто его надо изучить, понять, как все это работает, и, наверное, похожее надо вводить у нас».

Как писал ранее LSM+, из инцидента с появлением российского беспилотника в воздушном пространстве Латвии в армии извлекли уроки. В таких ситуациях важна коммуникация с гражданскими властями и обществом — нужно понимать, что и кому сообщать, рассказал в эфире Латвийского радио начальник департамента анализа информации и управления Национальных вооруженных сил полковник Марис Тутинс. Руководители латгальских самоуправлений тем временем в недоумении, почему хотя бы их никто не проинформировал о столь серьезной угрозе, сообщает LTV.