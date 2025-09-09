Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эксперты: как правильно разговаривать с Трампом

Euronews 9 сентября, 2025 10:48

Мир 0 комментариев

Недавно избранный президент Польши Кароль Навроцкий выбрал Вашингтон для первой зарубежной поездки. В прошлую среду состоялась его встреча с президентом США. Стороны обсудили вопросы военной и энергетической безопасности, ситуацию в Украине. Как эффективно вести переговоры с Дональдом Трампом?

Британская писательница-фантаст Крессида Коуэлл задумывалась, как приручить дракона, польский репортёр и писатель нон-фикшн Витольд Шабловски расспрашивал поваров из разных уголков мира, как накормить диктатора?

После февральской конфронтации Дональда Трампа и его вице-президента с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, многие лидеры государств и правительств задаются вопросом: как эффективно вести переговоры с 47-м главой Белого дома? Человеком, имеющим опыт в бизнесе и переговорах, для которого цель важнее, чем вежливость и дипломатия.

Трамп - «невероятный нарцисс»

Профессор Йоанна Сенишин, бывший евродепутат от левых сил и соперник Кароля Навроцкого в борьбе за пост президента Польши, в интервью Euronews рассказала, какую стратегию она бы выбрала, если бы выиграла выборы и посетила Белый дом.

С Трампом нужно говорить так, чтобы потешить его эго, потому что он невероятный нарцисс. Так поступали представители Евросоюза, президенты и премьер-министры европейских стран. И тогда Трамп был доволен

Иоанна Сенишин, кандидат в президенты Польши, депутат Европарламента

Профессор приводит в пример первый, февральский визит Владимира Зеленского в Овальный кабинет. Украинский президент изначально подвергся критике Трампа за то, что недостаточно благодарил Соединенные Штаты. Политик шутит, что во второй раз украинский лидер «за первые десять секунд сказал «спасибо» восемь раз».

Тактика «Я - слон»

В свою очередь, профессор Петр Ваховяк - ректор Польской школы экономики (SGH) и исследователь переговорных техник обращает внимание на то, что американский президент - непростой переговорщик, нелегко предсказать его действия и выбранные им переговорные тактики, а также понять его цели переговоров.

«Самые сложные - это скрытые цели, - говорит профессор Петр Ваховяк в интервью Euronews. - Во-первых, нужно быть хорошо подготовленным к этим переговорам и иметь различные сценарии для разных ситуаций. Во-вторых, нужно быть гибким и внимательным в этих переговорах».

Ректор SGH напоминает, что большинство опытных переговорщиков убеждены: искусство переговоров заключается в умении слушать.

«Мы должны слушать вдвое больше, чем говорить, и внимательно прислушиваться к тому, что говорит Трамп, а затем применять соответствующую тактику», - объясняет он.

Эксперт добавляет, что характерная черта Трампа - то, что он часто использует эмоции как инструмент влияния. Профессор Ваховяк предлагает использовать следующую переговорную технику: «Нельзя давать себя загнать в угол. В многих переговорах Трамп использует трудные аргументы или наборы эмоциональных аргументов. Здесь важно сохранять спокойствие и применять тактику «Я - слон», то есть замедление реакции», - предупреждает эксперт.

С Трампом «о возможных сделках», а не об истории

Наконец, о чем лучше говорить с Дональдом Трампом, а какие темы избегать?

Кароль Навроцкий, как доктор истории, часто обращается к пошлому Польши, мученичеству и страданиям граждан. Но то, что работает в стране, не обязательно будет эффективно за её пределами.

Профессор Яцек Василевский, социолог, медиа-эксперт и лингвист из Варшавского университета, объясняет культурные различия между двумя странами.

Мученичество, которое во многом является основой нашей идентичности, - хорошая основа для функционирования Кароля Навроцкого здесь [в Польше]. Мы постоянно боролись за независимость и теперь должны быть сильными, охранять эту независимость. В США культ мученичества не пройдёт, этот концепт им чужд. Поэтому они скорее хотят слышать о победах, а особенно - если говорить о Дональде Трампе - о своих победах и возможностях, о возможных сделках. 

Яцек Василевский, социолог, медиа-эксперт и лингвист из Варшавского университета

Медиа-эксперт советует изменить подход к построению нарратива и выбору тем для обсуждения с Трампом. Ключом к успеху должно быть не мученичество и трудная история Польши, а язык выгоды и пользы, которые может принести сотрудничество.

«Нужно говорить, какой Трамп замечательный, и как благодаря политическому союзу с Навроцким можно решать различные вопросы, - советует медиа-эксперт. - Многие политики заметили, что лесть нарциссической натуре Трампа действительно работает и позволяет добиться большей эффективности в других делах. Можно сказать, что весь этот международный дискурс в некоторой степени ориентирован на Трампа. Если говорить с Трампом, нужно говорить о нем, а не о том, как мы страдали или что мы делали сто лет назад».

Многие эксперты согласны с тем, что Дональд Трамп задаёт новый стиль современной дипломатии. Встречи в Овальном кабинете больше напоминают политический спектакль в прямом телеэфире, чем культурные беседы, вежливые рукопожатия и совместные фотосессии.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

