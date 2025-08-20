Эксперт: средний латвиец серьёзно болен уже в 52 года, а до пенсии приходится тянуть ещё 13 лет

По его словам, в Литве и Эстонии за последние 20 лет здоровая жизнь удлинилась на восемь лет, тогда как в Латвии показатели остались на прежнем уровне. «У нас продолжительность здоровой жизни — 52 года. Это та граница, где начинаются хронические заболевания и инвалидность. Это не насморк и не перелом, а серьёзные болезни вроде гипертонии, которые фактически мешают работать», — пояснил Карнитис.

Он отметил, что пенсию в Латвии выплачивают с 65 лет, то есть между ухудшением здоровья и реальным выходом на пенсию остаётся минимум 13 лет: «Фактически человеку нужно эти годы как-то дотянуть».

Эксперт подчеркнул, что здравоохранение должно учитывать два ключевых фактора: почему здоровая жизнь латвийцев не становится дольше и как обеспечить достойное существование тем, кто ещё далеко не достиг пенсионного возраста, но уже сталкивается с серьёзными ограничениями здоровья.