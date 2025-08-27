Экс-сотрудник «Яндекса» приговорён в России к 15 годам за перевод 500 долларов

Судья Ирина Вырышева назначила ему 15 лет лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере пяти миллионов рублей.

Во время оглашения приговора Сергей Ирин не стал вставать, вместо этого он показал собравшимся плакат с фразой «Путин — х..ло!».

Сергей Ирин — программист. Он перевел деньги со своей российской банковской карты в адрес украинского фонда 27 февраля 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Затем он уехал из страны, жил в Турции и на Шри-Ланке, а в апреле 2024 года вернулся в Россию, чтобы встретиться с родственниками и друзьями, после чего его задержали.

Ирин не отрицал, что сознательно перевел деньги «на нужды ВСУ», потому что хотел помочь Украине. Один из его родственников говорил «Медиазоне», что у Ирина такая позиция: «Он поддерживает Украину, поэтому он сделал перевод. И сейчас продолжает поддерживать».