Экс-президент Бразилии получил 27 лет несмотря на заступничество Трампа

Болсонару занимал пост главы государства с 2018 по 2023 год. После поражения на выборах от Лулы да Силвы он отказался признать результаты голосования. В январе 2023 года сторонники экс-президента ворвались в здания парламента, Верховного суда и президентский дворец. В ходе беспорядков были задержаны сотни участников.

В феврале 2025 года прокуратура предъявила Болсонару обвинения. По данным следствия, он был осведомлён о планах группы военных и вице-президента Жералду Алкмина, которые готовили покушение на действующего президента.

Приговор был вынесен 11 сентября коллегией из пяти судей Верховного суда. Несмотря на разногласия, для решения оказалось достаточно простого большинства голосов. Болсонару стал первым экс-президентом в истории страны, осужденным за попытку госпереворота.

Бывший глава государства вину не признал. Его адвокаты заявили о намерении обжаловать вердикт как в национальных, так и международных судах.

Процесс вызвал резонанс за пределами Бразилии. Президент США Дональд Трамп назвал судебное разбирательство «охотой на ведьм», а государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что решение суда было несправедливым и пообещал ответ Вашингтона. На фоне этого в Бразилии заговорили о возможном повышении американских тарифов на экспорт, однако Лула да Силва подчеркнул, что такие меры его «не пугают».