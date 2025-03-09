Экс-премьер Марис Гайлис: бюрократов-дармоедов надо разогнать дубиной!

- Как бы вы действовали, будь вы Эвикой Силиней?

- Я не могу быть Эвикой Силиней, могу быть только самим собой, меня, конечно, не позовут в премьеры, да я бы и не взялся.

Но, если провести мысленный эксперимент, я бы пригласил в коалицию Объединенный список и Нацобъединение, поговорил бы с "Новым единством", но не так, чтобы у этой партии была решающая роль, как после выборов. Моим приоритетом были бы, конечно, оборона, а также воспроизводство населения и образование.

Министры нашлись бы, приоритеты были бы достигнуты, народ мог бы вздохнуть свободнее.

- Оборона и у правительства Силини - приоритет...

- Для обороны нужны деньги, но ими нужно лучше управлять. Профессионалы так бы и делали.

- Бюрократия действительно ужасная?

- Бюрократия совершенно развратилась. Бюрократов интересует исключительно процесс, все они трясутся за свои места, пишут все более длинные бумаги.

У меня частный дом на Кипсале, во дворе засохло дерево. Я написал в департамент развития Рижской думы, чтобы разрешили дерево срубить. Пришел инспектор, посмотрел, констатировал, что дерево засохло. Через сколько-то дней я получил безумную бумагу на четырех с половиной листах.

Кто-то ведь старался, это писал! Там были понаписаны невероятные глупости. Обычно чиновники переписывают заявление и в ответе цитируют всякие правила Кабмина и законы, если это относится к делу. Помимо этого в ответе мне аж полстраницы заняла цитата из книги покойного адвоката Андриса Грутупса, где он комментирует законодательные акты.

А я должен все это читать! И ведь кто-то же это писал! А в конце было указано, что не хватает подписи моей жены - она совладелица. Вместо того, чтобы написать одно предложение, что нужна подпись моей жены, они сочиняют бред на четыре с половиной листа!

Но так везде - вся система ненормальная! Когда-то, пару десятков лет назад, нужно было нарисовать дом, каким он будет, были лицензированные конструкторы, которые чертили, как его надо конструировать, это были две тонких папки. Смотрели, чтобы это соответствовало правилам, и можно катить дальше.

А теперь исписывают десятки тысяч страниц. Это все надо дубиной разогнать - большинство этих дармоедов! Конечно, строение должно соответствовать правилам, но без такой ненормальности, как сейчас.

Я говорю о строительстве, это отрасль, в которой я разбираюсь, но есть бесчисленное множество других забюрократизированных отраслей. Число бюрократов по отношению к численности населения очень велико, их зарплаты несоразмерно велики. Они только тратят, но ничего не создают.

Не то чтобы так можно было сказать обо всех полностью, есть люди, работающие хорошо, но многих надо уволить. Если не увольнять, невозможно сократить бюрократию. Этим должна заниматься или сама Силиня, или надо назначить специального чиновника и дать ему широкие полномочия для увольнения лишних работников госаппарата.

- Однако различные исследования показывают, что бремя бюрократии в Латвии примерно такое же самое, как в Эстонии и Литве, а в Скандинавии число чиновников на душу населения намного больше, чем в Латвии. Якобы это мифы - об огромных зарплатах и численности чиновничества...

- Эти исследования - тоже что-то с чем-то, там не мешало бы поизучать, что эти исследователи исследуют. Десятки и сотни докторских оплачиваются большими деньгами, на такие темы, как... ну, например, лесбийская поэзия. Вещи, связанные со всем этим прогрессивным левым движением. Этого полно! Гуманитарные темы тоже нужно изучать, но, как я думаю, минимум две трети этих диссертаций в гуманитарной сфере надо выбросить в корзину для бумаг.

- Даст ли замена трех министров перезагрузку и прорыв?

- Никакой перезагрузки тут не вижу. Что Бришкенс плохо работал, так это было очевидно - его надо было уволить полгода или год назад.

За 15 месяцев своего правления я уволил пятерых министров. Кристовскиса я попросил уйти, так как он должен был взять на себя политическую ответственность за массовый побег заключенных в Елгаве. Заварилась каша с забастовкой учителей - и пришлось уйти министру образования Вайвадсу. А министра обороны я уволил из-за того, что он мне лгал. Нельзя лгать своему премьеру!

Вот так надо действовать, а если премьер неспособен увольнять министров, которые не тянут, то, скорее всего, он не может возглавлять правительство.

- Чакша и Аугулис настолько "не тянули"? Разве не было других гораздо более слабых министров?

- О Чакше я слышал, что это была ошибка, что начатая ею реформа в высшем образовании шла в правильном направлении и нужно было продолжать. Непонятно, почему ее уволили. Какие-то игры, но доигрались бог весть до чего.

- Один из способов пополнить бюджет - поднять налоги...

- Зачем, если огромные деньги идут на выполнение ненужных функций? Надо налоги снизить в некоторых сферах.

- Второй способ получить деньги - заем...

- Речь о том, что, может быть, на уровне ЕС разрешат превышать разрешенный бюджетный дефицит, если деньги пойдут на оборону? Да, оборона важнее чего угодно. Но я еще раз подчеркиваю, что надо пересмотреть траты на содержание бюрократии - это самое важное, что надо сделать!

- airBaltic и Rail Baltica. У вас тоже бывает ощущение, что правительство и руководство предприятий считает все общество идиотами и издевается над народом?

- Там в самом деле есть чему удивиться. Rail Baltica - исключительно важный проект инфраструктуры, но ему годами не уделяют внимание, не рассматривают вопросы. Строится станция, но не строится железная дорога. Со станции никуда не уедешь.

Что надо делать? Я за то, что надо продолжать: попытаться перевести деньги из отраслей, где они не тратятся - сотни миллионов из еврофондов не осваиваются. Потому что мы не умеем разрабатывать и осуществлять проекты.

Нужно найти возможность перенести деньги на Rail Baltica, найти способного руководителя, который с этим справится, и строить железную дорогу. До сих пор делалось все что угодно, кроме строительства путей. Это как?

- В airBaltic вложено более полумиллиарда денег налогоплательщиков? Что делать с авиакомпанией?

- Полмиллиарда, возможно, слишком дорого. Если есть возможность ее спасти, надо попытаться; если нет - делать нечего.

- Будет ли еще существовать НАТО? Не перешла ли Америка на сторону зла?

- Хотелось бы верить, что это не так. НАТО - слишком серьезная и давняя организация. Разрушить можно все что угодно, но можно ли разрушить НАТО? Сомневаюсь, пойдут ли США так далеко, ведь тогда Америка может утратить немалую долю своего глобального влияния. А я не думаю, что США хотят от этого влияния отказаться - это кажется нелогичным.

Сейчас кажется, что весь мир сошел с ума.

Пока выглядит нехорошо, но я по-прежнему надеюсь, что что-то изменится к лучшему - я неисправимый оптимист.

Хорошо бы, если бы Трамп вступил в схватку с Путиным. Тогда мы бы увидели, как кораблик разворачивается.