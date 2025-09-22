Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Музей Пурвитиса расположен в Таурупской волости Огрского края, в доме «Vecjauži», где художник жил до 14 лет.

Экспозиция музея ограничивается книгами о Пурвитисе и предметами сомнительной связи с ним — например, мебелью и тростью, предоставленной в аренду Академией художеств. Руководители других музеев указывают, что коллекция не соответствует критериям аккредитации и проект больше похож на попытку привлечь бюджетные средства.

Создатели музея утверждают, что их миссия — искать пропавшие за границей картины Пурвитиса. Однако директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце считает, что инициатива не имеет отношения к музейному делу и «выдаёт желаемое за действительное».

Совет музеев одобрил аккредитацию со второго раза, но через год учреждению предстоит повторная проверка.