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Экс-командир «Русича» приговорен в Финляндии к пожизненному

© Deutsche Welle 14 марта, 2025 12:26

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Суд в Хельсинки признал гражданина России Яна Петровского, который известен также под именем Воислав Торден, виновным в совершении военных преступлений на востоке Украины в 2014 и 2015 годах и приговорил его в пятницу, 14 марта, к пожизненному заключению, пишет Deutsche Welle.

38-летнему бывшему командиру националистической диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич", воевавшей в 2014 году под Луганском на стороне пророссийских сепаратистов, были предъявлены обвинения в пяти случаях военных преступлений, которые были совершены осенью 2014 года. По данным прокуратуры Финляндии, Торден причастен к убийству 22 украинских солдат и причинению тяжелых ранений еще четырем украинским военным в ходе действий, нарушающих правила и обычаи войны. Кроме того, Тордена обвиняли в действиях, нарушающих правила ведения войны и обращения с ранеными и убитыми солдатами противника.

Обвинения в нарушения правил ведения войны

Сторона обвинения утверждала, в частности, что Торден лично расстрелял из пулемета украинских солдат, которых заманили в засаду на КПП, вывесив там украинский флаг. Кроме того, его подразделение, по данным прокуратуры, применило против военного грузовика термобарическую ракету "Шмель", при взрыве которой были убиты и ранены украинские военные, пишет Helsinki Times.

В ходе судебного разбирательства подсудимый отрицал свою вину. В итоге окружной суд отклонил основное обвинение - в том, что 5 сентября 2014 года боевики "Русича" устроили засаду на колонну из двух автомобилей с украинскими солдатами. Судьи посчитали не доказанным тот факт, что его подразделение и Торден несут ответственность за засаду.

Однако Торден был признан виновным в руководстве действиями боевиков на месте происшествия после засады, в убийстве одного раненого солдата, а также в том, что разрешил изувечить одного из раненых, вырезав на его щеке коловрат - символ, используемый группировкой.

Торден включен в санкционные списки ЕС

Это первый случай уголовного преследования властями Финляндии лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине.

Воислав Торден включен в санкционные списки ЕС под именем Яна Петровского, ему запрещен въезд на территорию Финляндии. В августе 2023 года его задержали финские пограничники, а в декабре того же года он был арестован по подозрению в совершении военных преступлений.

Украина добивалась экстрадиции экс- командира "Русича", однако Верховный суд Финляндии отказал Киеву. Причиной для такого решения были названы плохие условия содержания в украинских тюрьмах, а также предположение, что в Украине Торден не может рассчитывать на непредвзятый судебный процесс.

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