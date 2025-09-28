Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экс-депутат Илма Чепане раскрыла секрет популярности Трампа и сравнила США с Россией

28 сентября, 2025 10:35

Важно 0 комментариев

Почему президент США Доналд Трамп столь популярен? "Потому что он умеет разговаривать с людьми, наобещал людям, изображал, что он - один из них, а не высокомерен на академический манер", - так сказала в интервью программе Латвийского радио Krustpunktā юрист, преподаватель, бывший судья Конституционного суда, депутат Верховного Совета ЛССР и нескольких созывов Сейма Илма Чепане.

Людям труда, в том числе фермерам, Трамп наобещал всяческих чудес, поэтому люди его поддержали и избрали, сказала она. "А теперь мы видим, что мировой порядок, цитадель демократии, которая нас учила, как жить, как надо жить... Толком не понять, кто определяет всю это политику. Так оно и есть в больших странах", - добавила экс-депутат.

"А если посмотреть и если можно верить всем этим рейтингам, то в России то же самое. Путина никто не смотрит, что на самом деле он делает, и не понимает. Там все СМИ непрерывно врут и искажают всё остальное, у человека создаётся представление, что это их истинный вождь десятки лет.

А если это правда, я даже сама обратила внимание, что Трамп тоже, возможно, планирует идти на третий президентский срок. И там временами создаётся впечатление, что он принимает такие решения, которые ему скажет первый из окружающих его людей, кто первым подойдёт к постели, когда он встал. Потом на следующий день он забывает, что говорил, тогда он говорит что-то совсем другое.

И вся эта политическая риторика у него тоже скорее как у бизнесмена, чем как у политика, особенно в нынешних сложных условиях, когда идёт война в Украине. Когда нам говорят: лучше давайте вырубим все деревья сами, иначе русские придут и срубят, людей пугают этим. Но у нас больше нет такого стабильного гаранта здесь в НАТО, на которого мы настолько могли бы положиться", - констатировала Чепане.

Актёр Гундарс Аболиньш о повышении налога на русские книги и прессу: «Очень глупый шаг»

10:57

Актёр и переводчик Гундарс Аболиньш на телеканале TV24 в программе Nedēļa.Post scriptum прокомментировал план повышения НДС на прессу и книги на русском языке до 21% в будущем году. По его мнению, этот шаг мотивирован политически - для поддержания ненужной напряжённости в обществе.

Загрузка

Не алкоголем единым: зачем латыши ездят в Эстонию и эстонцы — в Латвию?

10:47

Уже почти три месяца в эстонском и латвийском приграничье курсируют автобусы по двум маршрутам: Валка - Валга и Салацгрива - Пярну. Эстонцы ездят в Латвию за покупками, а латыши в Эстонию - отдыхать и лечиться. Об этом рассказала программа Reģioni Krustpunktā на ReTV.

Появится возможность запретить самому себе брать кредиты; закон могут принять уже скоро

09:50

Чтобы обезопасить себя от мошенников и от импульсивных решений, возможно, уже в следующем году можно будет сделать отметку в базе данных кредитной информации и лишить себя возможности получить кредит, сообщает TV3 Ziņas.

Леон Тайванс: европейский обыватель дрожал от страха раньше и будет дрожать сейчас

09:27

Нынешнее время очень часто сравнивают с периодом накануне Второй мировой войны, находя много общего в происходящем. О том, удастся ли избежать повторения прошлых событий, журналист "Неаткариги" Бен Латковскис побеседовал с профессором ЛУ Леоном Тайвансом, историком и востоковедом.

Хулиганил и разжигал национальную рознь: Литва выдала Латвии осуждённого

08:56

Литва в начале сентября выдала Латвии мужчину, приговорённого в феврале Латгальским районным судом к лишению свободы на четыре года и шесть месяцев, а также пробационному надзору на год за разжигание национальной розни и другие преступления.

Абу Мери: «Хотим жить, как в Эстонии? Нужен миллиард евро»

08:41

Система здравоохранения в Латвии по-прежнему отстаёт от эстонской. На телеканале TV24 в программе Dienas personība глава Минздрава Хосам Абу Мери заявил: чтобы достичь такого же уровня, как у соседей, государству нужно финансирование в размере миллиарда евро.

