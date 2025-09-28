Экс-депутат Илма Чепане раскрыла секрет популярности Трампа и сравнила США с Россией

Людям труда, в том числе фермерам, Трамп наобещал всяческих чудес, поэтому люди его поддержали и избрали, сказала она. "А теперь мы видим, что мировой порядок, цитадель демократии, которая нас учила, как жить, как надо жить... Толком не понять, кто определяет всю это политику. Так оно и есть в больших странах", - добавила экс-депутат.

"А если посмотреть и если можно верить всем этим рейтингам, то в России то же самое. Путина никто не смотрит, что на самом деле он делает, и не понимает. Там все СМИ непрерывно врут и искажают всё остальное, у человека создаётся представление, что это их истинный вождь десятки лет.

А если это правда, я даже сама обратила внимание, что Трамп тоже, возможно, планирует идти на третий президентский срок. И там временами создаётся впечатление, что он принимает такие решения, которые ему скажет первый из окружающих его людей, кто первым подойдёт к постели, когда он встал. Потом на следующий день он забывает, что говорил, тогда он говорит что-то совсем другое.

И вся эта политическая риторика у него тоже скорее как у бизнесмена, чем как у политика, особенно в нынешних сложных условиях, когда идёт война в Украине. Когда нам говорят: лучше давайте вырубим все деревья сами, иначе русские придут и срубят, людей пугают этим. Но у нас больше нет такого стабильного гаранта здесь в НАТО, на которого мы настолько могли бы положиться", - констатировала Чепане.