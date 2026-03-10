Экономисты против потолка цен на топливо. Но за снижение акциза

Редакция PRESS 10 марта, 2026 11:59

Новости Латвии 0 комментариев

Государству не следует вводить потолок цен на топливо - вместо этого стоит рассмотреть возможность гибкой корректировки акцизного налога. Такое мнение агентству LETA высказали банковские экономисты.

Главный экономист банка «Citadele» Карлис Пургайлис отметил, что ограничение цен может дать лишь краткосрочный эффект, тогда как более эффективным инструментом для Латвии было бы изменение акцизного налога.

«Торговцы топливом не могут становиться компенсаторами роста цен», - заявил главный экономист банка «Citadele» Карлис Пургайлис.
По его словам, вмешательство государства в механизмы свободного рынка, включая прямое регулирование цен, обычно создаёт больше долгосрочных рисков, чем краткосрочных выгод.

Пургайлис отметил, что значительную часть цены топлива формируют налоги. Около 25% розничной цены дизельного топлива и 32% цены бензина составляет акцизный налог. Ещё примерно 17% приходится на налог на добавленную стоимость. Оба этих элемента находятся под прямым контролем государства и могут временно корректироваться.

Главный экономист «Luminor Bank» Петерис Страутиньш также считает, что государству не следует вводить потолок цен на топливо.

«Государству не следует создавать впечатление, что оно может защитить общество от всех неприятных событий или неожиданностей», - отметил главный экономист «Luminor Bank» Петерис Страутиньш.
Он подчеркнул, что масштабные финансовые меры поддержки времён пандемии должны оставаться исключением, поскольку государству необходимо справляться с последствиями роста государственного долга.

Экономист также отметил, что рост цен на топливо может стать стимулом для изменения транспортных привычек и более активного использования новых транспортных технологий.

По данным LETA, после обострения конфликта на Ближнем Востоке средняя цена дизельного топлива в крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии выросла примерно на 20%, а бензина марки 95 - на 5–7%. Эксперты предупреждают, что из-за роста цен на нефть потребители и компании могут сталкиваться с повышением цен на топливо ещё несколько недель или месяцев.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

