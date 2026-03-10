Экономисты против потолка цен на топливо. Но за снижение акциза

Главный экономист банка «Citadele» Карлис Пургайлис отметил, что ограничение цен может дать лишь краткосрочный эффект, тогда как более эффективным инструментом для Латвии было бы изменение акцизного налога.

«Торговцы топливом не могут становиться компенсаторами роста цен», - заявил главный экономист банка «Citadele» Карлис Пургайлис.

По его словам, вмешательство государства в механизмы свободного рынка, включая прямое регулирование цен, обычно создаёт больше долгосрочных рисков, чем краткосрочных выгод.

Пургайлис отметил, что значительную часть цены топлива формируют налоги. Около 25% розничной цены дизельного топлива и 32% цены бензина составляет акцизный налог. Ещё примерно 17% приходится на налог на добавленную стоимость. Оба этих элемента находятся под прямым контролем государства и могут временно корректироваться.

Главный экономист «Luminor Bank» Петерис Страутиньш также считает, что государству не следует вводить потолок цен на топливо.

«Государству не следует создавать впечатление, что оно может защитить общество от всех неприятных событий или неожиданностей», - отметил главный экономист «Luminor Bank» Петерис Страутиньш.

Он подчеркнул, что масштабные финансовые меры поддержки времён пандемии должны оставаться исключением, поскольку государству необходимо справляться с последствиями роста государственного долга.

Экономист также отметил, что рост цен на топливо может стать стимулом для изменения транспортных привычек и более активного использования новых транспортных технологий.

По данным LETA, после обострения конфликта на Ближнем Востоке средняя цена дизельного топлива в крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии выросла примерно на 20%, а бензина марки 95 - на 5–7%. Эксперты предупреждают, что из-за роста цен на нефть потребители и компании могут сталкиваться с повышением цен на топливо ещё несколько недель или месяцев.