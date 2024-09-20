Эх, прокатимся! В воскресенье электросамокатами можно будет пользоваться бесплатно

600 электросамокатов бесплатно будет предоставлено в Риге, по 25 бесплатных самокатов – в каждом из других городов Латвии.

Пользователь сможет бесплатно кататься на одном конкретном самокате не более двух часов, но в течение дня – с 9.00 до 23.59 – можно будет бесплатно пользоваться несколькими самокатами. Узнать, нужно ли платить за самокат, можно, отсканировав QR-код на самокате перед началом поездки.