Едут в среднем на 2 ночи: почему мы проигрываем туристов даже Литве и Эстонии?

© LETA 19 сентября, 2025 11:19

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии и всей Балтии центральным месяцем туристического сезона является июль, и именно по июльским данным можно судить о ситуации в этой отрасли.

В июле этого года в местах размещения туристов ночевали 405,6 тыс. иностранных и местных гостей, что на 1,2% больше, чем за тот же месяц прошлого года, сообщает Центральное статистическое управление.

Средняя загруженность номеров в местах размещения туристов составила 60,9% (на 0,2 процентного пункта меньше по сравнению с июлем 2024 года), в том числе в Риге - 69,2% (на 1,1 процентного пункта меньше).

Среди гостей, ночевавших в местах размещения туристов в июле, 58% или 235,1 тыс. были иностранцами, что на 0,9% меньше, чем в июле 2024 года. Больше всего иностранных гостей было из Литвы - 42,7 тыс.

Также Латвию посетило 28,2 тыс. туристов из Германии, 27,2 тыс. - из Финляндии, 26,4 тыс. - из Эстонии и 11,6 тыс. - из Польши, при этом число польских туристов выросло на 17,3%.

Более половины, или 55,7% иностранных гостей, останавливались в Риге. В Юрмале останавливались 11,9% иностранных туристов, в Лиепае - 4%.

Средняя продолжительность пребывания иностранных гостей составила 1,9 ночи.

Представители туристической отрасли, оценивая июльскую статистику, отмечают разные аспекты.

Председатель правления Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров Эрикс Лингеберзиньш высказал мнение, что часть иностранных туристов, вероятно, остается за пределами официальной статистики.

"Это могут быть краткосрочные арендные квартиры и другие места размещения, и фактическое число останавливающихся там туристов не отражается в данных статистики. Такая ситуация, если она действительно имеет место, может свидетельствовать о двух вещах. Во-первых, часть приезжающих в Латвию туристов не является таким клиентским сегментом, который мы хотели бы видеть. Во-вторых, в случае Риги - это неоплаченная туристическая пошлина, которая не пополняет маркетинговый бюджет города и не позволяет добиться прорыва", - подчеркивает Лингеберзиньш.

В свою очередь президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрис Калниньш отмечает, что Латвии не хватает целенаправленного маркетинга для привлечения иностранных туристов.

"Пока Литва и Эстония агрессивно инвестируют в туристический маркетинг, создают новые транспортные связи и привлекают международные мероприятия, Латвия стагнирует и теряет конкурентоспособность", - говорит Калниньш.

(Diena)

Рижская дума разрешила: жители тихого центра в шоке от фестиваля под их окнами

Важно 11:45

Важно 0 комментариев

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Казалось бы, жители тихого центра уже должны были привыкнуть к громким музыкальным концертам. Но на минувших выходных состоялся фестиваль, который не дал им спать до трех часов ночи, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать
Загрузка

«Евреям вход воспрещён»: плакат в немецком Фленсбурге вызвал бурю

Мир 11:29

Мир 0 комментариев

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Во Фленсбурге владелец небольшого магазина на Дубургерштрассе вызвал возмущение далеко за пределами города своим плакатом, написанном от руки. Ханс Вельтен Райш разместил его в витрине записку. Надпись на плакате гласила: "Евреям вход воспрещён! Ничего личного. Никакого антисемитизма. Просто я вас терпеть не могу", сообщает Евроньюз.

Читать

Железные дороги стран Балтии планируется объединить в одну инфосистему

Новости Латвии 11:26

Новости Латвии 0 комментариев

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

Читать

И не пьянеют? Шимпанзе каждый день «выпивают» по бутылке пива

Для настроения 11:17

Для настроения 0 комментариев

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Шимпанзе, живущие в дикой природе, ежедневно потребляют количество алкоголя, эквивалентное бутылке пива, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли.

Читать

За длинным рублём: как латвийские специалисты зарабатывали при СССР на Севере

История и культура 11:11

История и культура 0 комментариев

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

В советское время одной из возможностей заработать большие деньги являлась работа на севере Тюменской области – на строительстве дорог к нефтяным месторождениям...

Читать

Рейсов в Россию больше не будет: министр сообщения

Важно 11:05

Важно 0 комментариев

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

В системе пассажирских перевозок в Латвии накопились серьёзные проблемы, заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр сообщения Атис Швинка («Прогрессивные»), пишет ЛЕТА. Одна из них - транспортное сообщение с государствами-агрессорами. 

Читать