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Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры

© Deutsche Welle 11 января, 2025 13:43

Мир 0 комментариев

Политический триллер "Кремлевский волшебник" расскажет о том, как в России в 90-е годы работали политтехнологи.

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник". Об участии Лоу в этой картине было известно ранее, но своего персонажа он назвал в интервью профильному американскому изданию Deadline, опубликованном в четверг, 9 января.

Фильм Ассайаса основан на одноименной книге итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году. Действие политического триллера разворачивается в 90-х годах в России, а сюжет рассказывает о вымышленном персонаже - телевизионном продюсере Вадиме Баранове, который становится политтехнологом Владимира Путина, на тот момент еще не ставшего президентом.

Вместе с Лоу в картине сыграют Пол Дано, Алисия Викандер и Зак Галифианакис - имена их персонажей не сообщаются. О работе над фильмом стало известно в начале 2024 года, но у него нет предположительной даты релиза. По словам Лоу, он еще не приступил к непосредственной работе над ролью: "То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, когда я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: "О, Боже, что я сказал?"

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Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

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Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

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Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

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Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

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Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

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НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море

Мир 13:33

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НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

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Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах

Важно 13:30

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В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

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Из-за подозрительного дрона на полчаса закрыли аэропорт «Рига»: самолёты направили в другие аэропорты

Важно 13:18

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В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

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