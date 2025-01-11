Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры

Британский актер Джуд Лоу исполнит роль Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник". Об участии Лоу в этой картине было известно ранее, но своего персонажа он назвал в интервью профильному американскому изданию Deadline, опубликованном в четверг, 9 января.

Фильм Ассайаса основан на одноименной книге итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году. Действие политического триллера разворачивается в 90-х годах в России, а сюжет рассказывает о вымышленном персонаже - телевизионном продюсере Вадиме Баранове, который становится политтехнологом Владимира Путина, на тот момент еще не ставшего президентом.

Вместе с Лоу в картине сыграют Пол Дано, Алисия Викандер и Зак Галифианакис - имена их персонажей не сообщаются. О работе над фильмом стало известно в начале 2024 года, но у него нет предположительной даты релиза. По словам Лоу, он еще не приступил к непосредственной работе над ролью: "То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, когда я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: "О, Боже, что я сказал?"