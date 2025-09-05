Джо Байден перенес онкологическую операцию

Уточняется, что операция была проведена по методу Мооса, считающемуся очень эффективным в борьбе с раком кожи. Сейчас Байден успешно восстанавливается после операции, передал его пресс-секретарь. "Не ясно, когда была проведена эта процедура, однако на одном из видео от конца августа изображено, как он (Джо Байден. - Ред.) выходит из церкви в Делавэре, а на его голове - свежий шрам", - отмечает в этой связи на своем сайте телеканал Sky News.

В 2023 году, во время нахождения на посту президента США, Байден уже подвергался удалению раковых клеток кожи. Как рассказал тогда его лечащий врач Кевин О’Коннор, операция была проведена на груди, все пораженные слои кожи были удалены и никакого дальнейшего лечения Байдену на тот момент не требовалось.

В том же году, раковые клетки кожи были удалены у супруги тогдашнего президента США - Джилл Байден. Операции проводились в области над глазом и на груди, напоминает NBC News.

Рак простаты у Джо Байдена

В середине мая стало известно, что у Джо Байдена выявлен рак простаты. По данным газеты The New York Times, диагноз 82-летнему политику поставили 16 мая, после того как врачи осмотрели его из-за жалоб на проблемы с мочеиспусканием и выявили "небольшой узел" на простате. Медики обнаружили, что рак приобрел агрессивную форму и дал метастазы в кости.

Действующий президент США Дональд Трамп допустил тогда, что диагноз Байдена могли скрывать. Республиканец отметил, что "нужно много времени, чтобы дойти до такой стадии, до девятой стадии". Представители экс-президента отвергли эти обвинения. Трамп пожелал предшественнику скорейшего и успешного выздоровления.