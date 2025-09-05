Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Джо Байден перенес онкологическую операцию

© Deutsche Welle 5 сентября, 2025 11:55

Экс-президент США Джо Байден недавно перенес операцию по удалению пораженных раком клеток кожи. Об этом сообщает в пятницу, 5 сентября, на своем сайте телеканал NBC News со ссылкой на официального представителя бывшего главы американского государства.

Уточняется, что операция была проведена по методу Мооса, считающемуся очень эффективным в борьбе с раком кожи. Сейчас Байден успешно восстанавливается после операции, передал его пресс-секретарь. "Не ясно, когда была проведена эта процедура, однако на одном из видео от конца августа изображено, как он (Джо Байден. - Ред.) выходит из церкви в Делавэре, а на его голове - свежий шрам", - отмечает в этой связи на своем сайте телеканал Sky News.

В 2023 году, во время нахождения на посту президента США, Байден уже подвергался удалению раковых клеток кожи. Как рассказал тогда его лечащий врач Кевин О’Коннор, операция была проведена на груди, все пораженные слои кожи были удалены и никакого дальнейшего лечения Байдену на тот момент не требовалось.  

В том же году, раковые клетки кожи были удалены у супруги тогдашнего президента США - Джилл Байден. Операции проводились в области над глазом и на груди, напоминает NBC News.

Рак простаты у Джо Байдена

В середине мая стало известно, что у Джо Байдена выявлен рак простаты. По данным газеты The New York Times, диагноз 82-летнему политику поставили 16 мая, после того как врачи осмотрели его из-за жалоб на проблемы с мочеиспусканием и выявили "небольшой узел" на простате. Медики обнаружили, что рак приобрел агрессивную форму и дал метастазы в кости.

Действующий президент США Дональд Трамп допустил тогда, что диагноз Байдена могли скрывать. Республиканец отметил, что "нужно много времени, чтобы дойти до такой стадии, до девятой стадии". Представители экс-президента отвергли эти обвинения. Трамп пожелал предшественнику скорейшего и успешного выздоровления.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обновлено: 23:45 12.09.2025
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

