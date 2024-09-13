"На сайте Министерства финансов до сих пор размещено прошлогоднее оптимистическое сообщение Ашераденcа: «Государственные финансы стабильны, а государственный бюджет на 2024 год и содержание бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы поддерживают цели экономической политики, содержащиеся в декларации правительства, - достичь устойчивого роста валового внутреннего продукта за счет роста инвестиций, производительности и экспорта». https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/arvils-aseradens-2024-gada-valsts-budzets-drosibas-un-ilgtspejas.

Так куда делись деньги? Обещанные экономические цели достигнуты? Расскажу вам парочку своих снов, которые недавно видел.

Во-первых, видел я настоящий пир во время чумы – открытие Валмиерского театра. А директором театра была жена Ашераденса. Народ уже прозвал театр – театром Ашераденса. Почему другим бюджет урезают, а на открытии театра ломятся столы? Что театр правда способен оплатить всё это из своего кармана? Вряд ли…

Второй сон. Владелец театра, любит хорошую жизнь. Если посмотреть его публичную официальную декларацию, то ничего подозрительного не появляется, только обычные вкусности из корыта. Потому что кто в наше время не знает, как переписать свои доходы на детей, тётушек и друзе по «тумбочке»?! Владелец театра узнал об этом от своей предыдущей хозяйки Сармите Элерте, чьим прислужником он всегда был. Активы Сармите также скрыты в корнях генеалогического древа, а не в ее собственных декларациях.

Арвил умело взял на себя эту задачу. Во сне я видел, что у владельца театра были гордые владения в Межапарке и в Калтене, на Курземском побережье. Говорят, что на "имя семьи" записана даже яхта... Здорово, правда? Но вы, любители селедки, будете сидеть на хлебе и молоке, чтобы выжить, так как вы и без всяких кампаний знаете, что такое настоящий ржаной хлеб.

Но всё это сны, а вот немного реальности.

Знаете ли вы, что в Эстонии при сокращении бюджета сокращается и финансирование политических партий. А как же Латвия? Ашераденс не произнес ни единого слова. Придут выборы - деньги партий будут потрачены впустую, перераспределены между своими, а простому народу придется терпеть нужду. Потому что, как видите, фискальное пространство считается отрицательным.

Когда-то нашего хозяина театра также называли папиком OIK. OIK потихоньку забылся, но мужчина не вчера родился. Намутил с "Диеной", намутил с OIK, а теперь взялся за госбюджет.

А что там прославленная налоговая реформа? Где заявленный рост латвийкой экономики? Почему министр финансов хронически неспособен принимать решения, говоря только «сложными» и понятными каламбурами? Бюджет на 2025 намеренно затягивается?

Неужели правление «Нового Единства» ничего не скажет о козлиной ноге, торчащей из партии? А что говорят премьер-министр Силиня и президент Ринкевич о налоговой реформе, экономии денег, планах экономического развития и сокращении партийного финансирования? Увидим ли мы, как министр Ашераденс продолжит быть козлом в огороде с капустой?»