Двое — граждане Латвии. В Белоруссии освободили политзаключенных

Власти Белоруссии освободили 52 политзаключенных, сообщило в четверг, 11 сентября, посольство США в Литве. По его данным, делегация во главе с заместителем помощника американского президента Дональда Трампа Джоном Коулом направляется в Вильнюс после переговоров в Минске. "На свободе находятся 52 заключенных с гражданством разных стран", - приводит слова представителя посольства агентство Reuters.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на экстренной пресс-конференции, что среди освобожденных в Белоруссии есть и литовские граждане, передает медиакомпания LRT. Науседа уточнил, что на границе выпущенных из тюрем встретил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, подчеркнув, что это освобождение не связано с переговорами о смягчении санкций.

Пресс-служба белорусского правителя Александра Лукашенко сообщила, что всего помилованы 14 иностранных граждан: шестеро из них - граждане Литвы, по двое - граждане Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и еще один - Великобритании.