«Движется на грузовиках. Это реальность!» Пуце придумал способ, как сдвинуть экономику с мертвой точки

Пуце отметил, что в прошлом количество людей, получавших водительские права категории С, ежегодно увеличивалось на несколько тысяч. Однако сейчас на права этой категории сдают лишь несколько десятков человек в год, что является существенным снижением.

Чтобы решить проблему нехватки водителей грузовиков, Пуце предложил включить обучение этим навыкам в программу обучения государственной обороны. По его словам, это будет прекрасная возможность для молодых людей, желающих получить водительские права категории С.

«Таким образом, мы могли бы продвигать более крупные группы людей на рынок труда, где они могли бы зарабатывать достойную заработную плату, работая водителями грузовиков», - сказал Пуце.

Он также подчеркнул, что в Латвии выдано большое количество разрешений на работу гражданам третьих стран, чтобы они могли работать водителями грузовиков.

«Экономика движется на грузовиках. Это реальность!» - напомнил Пуце. Он объяснил, что необходимо будет предложить аналогичные возможности жителям Латвии с низкой квалификацией, чтобы они могли учиться, а затем выйти на рынок труда, например, в качестве водителей грузовиков.