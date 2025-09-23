Дважды за два дня — в Иманте горят автомобили

На улице Клейсту очевидцы услышали хлопок, похожий на взрыв. Две машины, припаркованные у обочины, охватило пламя. Жильцы соседних домов наблюдали, как огонь перебрался от белого микроавтобуса на легковую машину, которая полностью сгорела.

Накануне похожий инцидент произошёл на улице Акацияс. Там в огороженной территории с видеонаблюдением загорелась машина, а пламя повредило ещё два автомобиля, которые теперь непригодны для езды.

В Государственной полиции подтвердили: начат уголовный процесс. Следователи проверяют, были ли пожары результатом злого умысла.