Два примера идиотизма Rīgas Siltums: депутат Сейма в полном ауте

Знаете, почему? При существующем тарифе на тепловую энергию, установленном регулятором, в размере 74 евро/МВтч станция Rīgas Siltums в Иманте способна производить тепло по цене 55 евро/МВтч (т.е. на 22 евро/МВтч дешевле), но на так называемом «конкурентном» рынке на правом берегу цена составляет 77 евро/МВтч для точно таких же котельных на древесных отходах — просто на правом берегу гораздо выгоднее зарабатывать миллионы, потому что установлен совершенно несоответствующе высокий тариф Latvenergo, чем и пользуются котельные на древесных отходах - а оплачивают это все жители Риги. Это вызвано ошибочным решением Совета по конкуренции и регулятором SPRK с его интерпретацией тарифа, от чего выигрывает Latvenergo, поскольку может максимизировать прибыль от тепла

Я хотел бы выразить признательность и благодарность техническому директору станции Иманта Николаю: человек-энциклопедия, теплотехник, который очень логично и государственно мыслит обо всем, что касается теплоснабжения — будь у нас такие люди в руководстве предприятия, мы не видели бы столь глупых, неэкономичных и расточительных решений.

Самым большим сюрпризом для меня оказалось то, что в Иманте находится третья по величине современная ТЭЦ в Латвии — газовая когенерационная установка Rolls Royce с мощностью 45 МВт, которая должна была производить 100 000 МВтч в год с доходом от продажи электроэнергии в 13 млн евро. Но она уже 4 года простаивает, а вместо нее зимой тепло производят в обычных газовых котлах обр. 1970-х, неэффективно и примитивно сжигая газ.

Напомню, что все жители Латвии заплатили за турбину Rolls Royce 60 миллионов евро через КОЗ (компонент обязательной закупки в счетах за электроэнергию) — и вот она простаивает, а Rīgas Siltums оплачивает расходы на консервацию, не вырбатывая ни «грамма» электроэнергии".

Комментарий Press.lv:

Второй случай - Rolls Royce - очень напоминает статью из советской прессы 1980-х о "социалистической бесхозяйственности": закупили заграничное оборудование на народные деньги, а оно простаивает...

Впрочем, и первый случай - типичная статья в советской газете про "звериный оскал капитализма": с помощью хитрых схем бизнесмены на пару с государственными чиновниками наживаются на трудящихся, завышая тарифы.

И вот какую интересную систему мы в Латвии построили: взяли всё самое худшее от капитализма, и не забыли оставить все самое худшее от социализма. Ай да мы!