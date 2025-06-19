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«Два пола — и точка?»: Сейм рассматривает поправки к Сатверсме под таутасдзиесму в исполнении хора квиров

Редакция PRESS 19 июня, 2025 16:11

Новости Латвии 0 комментариев

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Сейм Латвии передал на рассмотрение парламентским комиссиям поправки к Конституции, предложенные оппозиционной партией «Латвия — на первом месте». Поправки предполагают официальное закрепление в основном законе страны положения о том, что существует только два пола — мужчина и женщина — и Латвия не поощряет распространение «искусственно созданных гендеров».

Документ поддержали не только депутаты самой оппозиции, но и часть представителей Союза зелёных и крестьян (ZZS). Против проголосовало большинство представителей «Нового Единства» и «Прогрессивных».

Как утверждают авторы инициативы, в латвийском обществе царит «непонимание и тревога» из-за образовательных материалов, в которых упоминаются такие понятия, как «небинарный» или «изменчивый гендер». Эти термины, по их мнению, сбивают с толку детей и не имеют чёткого объяснения.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что поправки призваны внести ясность: в Латвии должно быть признано существование только двух полов, и именно это, по замыслу инициаторов, должно стать основой общества и системы образования, особенно в вопросах сексуального просвещения.

Поправки также позиционируются как способ «укрепления традиционных, особенно христианских ценностей». Школы, согласно идее авторов, должны преподавать биологическое понимание пола, а не гендер как социальную или личную идентичность.

Рассмотрение инициативы в комиссиях уже вывело людей на улицы. Публицист Сандрис Точс на своей странице в Facebook выложил видео, на котором видно как собравшийся у здания Сейма хор квиров собирается исполнять латышские народные песни.

Участники акции обратились к депутатам Сейма с требованием внести поправки в статью 110 Конституции, чтобы институт брака полностью распространялся и на однополые пары. Также в ходе мероприятия звучали призывы изменить статью 150 Уголовного закона, отдельно указав в ней сексуальную ориентацию и гендерную идентичность как охраняемые признаки в борьбе с языком вражды.

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