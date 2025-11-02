Два евро в месяц за бесплатный проездной для школьника: законно ли это?

В бюро омбудсмена пришло письмо от родителей ученика, в котором авторы недоумевают, почему они должны платить два евро в месяц за ученический проездной ребёнка, который нужен, чтобы бесплатно пользоваться общественным транспортом для проезда в школу и домой. За год, за вычетом каникул, получается 18 евро. Вроде бы и немного, но...

"Мы получили ответ, что этот соплатёж фактически существует для того, чтобы дисциплинировать, приучать к ответственному пользованию проездным и чтобы было софинансирование - как от самоуправления, так и от родителей. Что это символическое софинаансирование введено в целях дисциплинирования", - заявила руководитель отдела прав детей бюро омбудсмена Лайла Гравере.

По мнению бюро, аргумент не является обоснованным для взимания платы, причём в самоуправлении не соблюдается равенство по отношению к детям: бесплатные проездные могут получить школьники, задекларированные на сельской территории края, поскольку это установлено правилами Кабмина, а городские дети за проездной должны платить.

"Мы считаем, что отношение к детям должно быть одинаковым и что для дисциплинирования такое софинансирование не требуется. Особенно, чтобы сделать более доступным основное образование, не нужно налагать на родителей такие финансовые обязательства. Поэтому мы попросили самоуправление поменять правила краевой думы и отменить это софинансирование", - сказала Гравере.

Тем не менее Саласпилсская краевая дума с этим несогласна. Хотя ей дали время до конца ноября для внесения изменений в правила, делать это самоуправление не собирается.

В краевой думе считают, что омбудсмен ошибается. В Саласпилсе детей не возят школьным автобусом, все пользуются общественным транспортом, поэтому платёж за проездной ничего не нарушает и право детей на бесплатное образование не ограничивает.

"Что касается софинансирования, это не совсем верно. Речь идёт о проездном для поездок на общественный транспорт. За проезд платит самоуправление. Но мы не хотели бы ничего комментировать более подробно - информация отправлена в бюро омбудсмена, и оно должно ответить, потому что то, что озвучено в публичном пространстве, не соответствует тому, что есть в реальности", - заявил председатель Саласпилсской краевой думы Райвис Анспакс ("Новое единство").

В краевой думе утверждают, что такой порядок существует уже несколько лет, и до сих пор никто из родителей не жаловался. В свою очередь, бюро омбудсмена хочет узнать, как добираются школьники до места учёбы в других населённых пунктах Латвии, поэтому призывает сообщать, если там родителям тоже нужно платить за проездной или ещё за что-либо.