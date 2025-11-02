Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Два евро в месяц за бесплатный проездной для школьника: законно ли это?

tv3.lv 2 ноября, 2025 13:31

Новости Латвии 0 комментариев

По мнению бюро омбудсмена, требование Саласпилсской краевой думы к родителям частично финансировать проезд детей в общественном транспорте может препятствовать доступу к образованию. В думе же все адресованные ей упрёки отклоняют и плату отменять не готовы, сообщает TV3 Ziņas.

В бюро омбудсмена пришло письмо от родителей ученика, в котором авторы недоумевают, почему они должны платить два евро в месяц за ученический проездной ребёнка, который нужен, чтобы бесплатно пользоваться общественным транспортом для проезда в школу и домой. За год, за вычетом каникул, получается 18 евро. Вроде бы и немного, но...

"Мы получили ответ, что этот соплатёж фактически существует для того, чтобы дисциплинировать, приучать к ответственному пользованию проездным и чтобы было софинансирование - как от самоуправления, так и от родителей. Что это символическое софинаансирование введено в целях дисциплинирования", - заявила руководитель отдела прав детей бюро омбудсмена Лайла Гравере.

По мнению бюро, аргумент не является обоснованным для взимания платы, причём в самоуправлении не соблюдается равенство по отношению к детям: бесплатные проездные могут получить школьники, задекларированные на сельской территории края, поскольку это установлено правилами Кабмина, а городские дети за проездной должны платить.

"Мы считаем, что отношение к детям должно быть одинаковым и что для дисциплинирования такое софинансирование не требуется. Особенно, чтобы сделать более доступным основное образование, не нужно налагать на родителей такие финансовые обязательства. Поэтому мы попросили самоуправление поменять правила краевой думы и отменить это софинансирование", - сказала Гравере.

Тем не менее Саласпилсская краевая дума с этим несогласна. Хотя ей дали время до конца ноября для внесения изменений в правила, делать это самоуправление не собирается.

В краевой думе считают, что омбудсмен ошибается. В Саласпилсе детей не возят школьным автобусом, все пользуются общественным транспортом, поэтому платёж за проездной ничего не нарушает и право детей на бесплатное образование не ограничивает.

"Что касается софинансирования, это не совсем верно. Речь идёт о проездном для поездок на общественный транспорт. За проезд платит самоуправление. Но мы не хотели бы ничего комментировать более подробно - информация отправлена в бюро омбудсмена, и оно должно ответить, потому что то, что озвучено в публичном пространстве, не соответствует тому, что есть в реальности", - заявил председатель Саласпилсской краевой думы Райвис Анспакс ("Новое единство").

В краевой думе утверждают, что такой порядок существует уже несколько лет, и до сих пор никто из родителей не жаловался. В свою очередь, бюро омбудсмена хочет узнать, как добираются школьники до места учёбы в других населённых пунктах Латвии, поэтому призывает сообщать, если там родителям тоже нужно платить за проездной или ещё за что-либо.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

