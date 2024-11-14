Дурят нашего брата: покупателей снова повеселила суперакция Rimi

Это продемонстрировала на днях блогер Агнесе на своем канале в TikTok.

В комментариях ей напомнили, что Rimi уже ранее признавались в том, что использует ценники желтого цвета не только для обозначения акционных товаров, но и для обозначения товаров по так называемой "хорошей цене".

"А в Литве такие по 0,47 центов", - написали в комментариях.

Отметим, что в эстонском информационном пространстве сегодня появилась статья об открытии нового магазина Rimi в Пайде, и руководитель магазина с гордостью отметила, что а новом магазине они "упорядочили политику цветов" для ценников.