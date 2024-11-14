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Дурят нашего брата: покупателей снова повеселила суперакция Rimi

Редакция PRESS 14 ноября, 2024 20:57

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TikTok

Все знают, что на ценниках желтого цвета обычно указывают акционную стоимость товара. Но в сети магазинов Rimi это не так. Привлекающий внимание жёлтый ценник часто совпадает с обычной ценой.

Это продемонстрировала на днях блогер Агнесе на своем канале в TikTok.

@agnesitta_202eko TAS SAUCĀS SUPER AKCIJA! #fyp #video #FYP ♬ original sound - Agnesitta_202

В комментариях ей напомнили, что Rimi уже ранее признавались в том, что использует ценники желтого цвета не только для обозначения акционных товаров, но и для обозначения товаров по так называемой "хорошей цене".

"А в Литве такие по 0,47 центов", - написали в комментариях.

Отметим, что в эстонском информационном пространстве сегодня появилась статья об открытии нового магазина Rimi в Пайде, и руководитель магазина с гордостью отметила, что а новом магазине они "упорядочили политику цветов" для ценников.

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Важно 20:06

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