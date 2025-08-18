«Сначала нужно посмотреть, сколько у нас таких пенсионеров, там не так уж и много работников искусства. То, что они там получают в виде этой своей пенсии, я бы не хотел, чтобы, например, балерина работала после того, как она достигла пенсионного возраста. Ведь этот человек работает в таких тяжелых условиях, что экономить за её счет просто ужасно», — сказал Тимротс.

Он отметил, что технологический потенциал развития страны можно также использовать, заменив премьер-министра искусственным интеллектом, что обеспечит гораздо большую экономию, чем пересмотр пенсионной системы.

«Мы могли бы сэкономить гораздо больше. Мы — технологическая страна, и мы гордимся нашими программами, технологиями и дронами. Мы могли бы просто заменить Эвику Силиню искусственным интеллектом и поэкспериментировать год. Думаю, хуже не будет», — отметил Тимротс.