Уже в эту среду: в Латвии наступит метеорологическая осень

© LETA 18 августа, 2025 08:47

Метеорологическая осень, скорее всего, начнётся в Латвии уже в середине этой недели, прогнозируют синоптики.

Метеорологическая осень наступает, когда средняя температура воздуха держится ниже +15 градусов в течение пяти последовательных дней, а ее началом считается первый из этих дней.

Согласно текущим прогнозам, метеорологическая осень на большей части страны начнётся 20 августа, хотя местами она может наступить на день позже. В некоторых районах у моря, вероятно, продолжится метеорологическое лето.

В прошлом году метеорологическая осень в Латвии началась 28 сентября. Средняя дата начала метеорологической осени в Латвии в период текущей нормы, то есть 1991-2020 гг., — 31 августа. В 2023 году она началась только 4 октября, побив рекорд более позднего начала осени на 17 дней.

Самым тёплым днём недели станет вторник, когда температура воздуха поднимется до +20..+25 градусов. Со среды столбик термометра не поднимется выше +15..+20 градусов. В самые холодные ночи температура воздуха опустится до +4..+9 градусов, на побережье местами сохранится несколько более тёплая погода, на поверхности земли местами возможны небольшие заморозки.

Во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Больше осадков ожидается в ночь на среду и утром, а также в выходные. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер преимущественно слабый.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на этой неделе опустится на три-четыре градуса ниже нормы, а на следующей неделе ожидается на два градуса ниже нормы. В сентябре, а также в последующие осенние и зимние месяцы температура воздуха в основном будет близка к норме или выше.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

