Уже в эту среду: в Латвии наступит метеорологическая осень

Метеорологическая осень наступает, когда средняя температура воздуха держится ниже +15 градусов в течение пяти последовательных дней, а ее началом считается первый из этих дней.

Согласно текущим прогнозам, метеорологическая осень на большей части страны начнётся 20 августа, хотя местами она может наступить на день позже. В некоторых районах у моря, вероятно, продолжится метеорологическое лето.

В прошлом году метеорологическая осень в Латвии началась 28 сентября. Средняя дата начала метеорологической осени в Латвии в период текущей нормы, то есть 1991-2020 гг., — 31 августа. В 2023 году она началась только 4 октября, побив рекорд более позднего начала осени на 17 дней.

Самым тёплым днём недели станет вторник, когда температура воздуха поднимется до +20..+25 градусов. Со среды столбик термометра не поднимется выше +15..+20 градусов. В самые холодные ночи температура воздуха опустится до +4..+9 градусов, на побережье местами сохранится несколько более тёплая погода, на поверхности земли местами возможны небольшие заморозки.

Во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Больше осадков ожидается в ночь на среду и утром, а также в выходные. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер преимущественно слабый.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на этой неделе опустится на три-четыре градуса ниже нормы, а на следующей неделе ожидается на два градуса ниже нормы. В сентябре, а также в последующие осенние и зимние месяцы температура воздуха в основном будет близка к норме или выше.