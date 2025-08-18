Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Потап уходит в нейросеть (ВИДЕО)

Редакция PRESS 18 августа, 2025 11:49

Для настроения 0 комментариев

Известный украинский артист Потап (Алексей Потапенко) стал первым артистом из Восточной Европы, который полностью вывел свой музыкальный проект в нейросеть: “Play” от Slavic Balagan. 15 августа он представил новый трек, в котором полностью отказался от живых съемок в пользу ИИ. 

Как сообщается, динамичный трек соответствует уже узнаваемому фирменному стилю проекта: танцевальный бит, вирусный припев, народная душа и много юмора.

Клип Slavic Balagan на песню “Play”, благодаря которому Потап поменял с десяток самых неожиданных образов - работа искусственного интеллекта с первой и до последней секунды. Кроме непосредственно музыкальных проектов, в рамках которых Потап выступает артистом, продюсером и сонграйтером, рэпер еще и активно развивает собственную бизнес-империю.

Одна из международных компаний, основанных украинской звездой как раз занимается созданием ИИ-визуала для крупных брендов по всему миру. И именно видеоработой “Play” Потап знаменует окончательный переход своего музыкального проекта к самым технологичным и прогрессивным формам создания контента.

“Цифровая версия” Slavic Balagan появилась и в Instagram: страница ведется от имени ИИ-аватара Потапа и смелый, а местами и провокационный контент с участием аватаров других мировых знаменитостей уже успел наделать много шума в информационном поле.

Несмотря на то, что тренд на ИИ меняет рынок уже давно, решение отказаться от живых съемок в пользу нейросети - пока достаточно контроверсионное и принять его смогли всего несколько артистов во всем мире.

А вот история трека как раз написана самой жизнью. Потап признается, что однажды в студии вспомнил слова гадалки, которая в юности предсказала ему “играть и не останавливаться всю жизнь”, что стало идейным вдохновением будущего хита.

«Мне было лет шестнадцать или семнадцать, когда одна очень таинственная женщина предсказала мне, что я игрок - в музыке, спорте, жизни, -  и что, пока не остановлюсь, мне будет везти. Тогда я не поверил, но годы показали обратное. “Play” - про это ощущение, когда удача рядом, пока ты в игре” - поделился Потап

После мировой премьеры трека “Play” на главных радиостанциях Европы, Америки и Центральной Азии, Slavic Balagan впервые представит live-версию песни на своих концертах в США.

Напомним, что тот самый Slavic Balagan, в имени которого уже кроется фирменный каламбур, - это творческое альтер-эго популярного украинского рэпера Потапа, некогда покорившего Восточную Европу в дуэте “Потап и Настя” с ныне женой Настей Каменских. Харизматичный парень в цветастых трениках - квинтэссенция славянского драйва и культуры, какой её видят жители далеких стран. В комическом, но таком душевном клише - смелость, консерватизм, дух азарта, уличный стиль и вечное празднование жизни.

ФОТО press.lv

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать