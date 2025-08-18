Потап уходит в нейросеть (ВИДЕО)

Как сообщается, динамичный трек соответствует уже узнаваемому фирменному стилю проекта: танцевальный бит, вирусный припев, народная душа и много юмора.

Клип Slavic Balagan на песню “Play”, благодаря которому Потап поменял с десяток самых неожиданных образов - работа искусственного интеллекта с первой и до последней секунды. Кроме непосредственно музыкальных проектов, в рамках которых Потап выступает артистом, продюсером и сонграйтером, рэпер еще и активно развивает собственную бизнес-империю.

Одна из международных компаний, основанных украинской звездой как раз занимается созданием ИИ-визуала для крупных брендов по всему миру. И именно видеоработой “Play” Потап знаменует окончательный переход своего музыкального проекта к самым технологичным и прогрессивным формам создания контента.

“Цифровая версия” Slavic Balagan появилась и в Instagram: страница ведется от имени ИИ-аватара Потапа и смелый, а местами и провокационный контент с участием аватаров других мировых знаменитостей уже успел наделать много шума в информационном поле.

Несмотря на то, что тренд на ИИ меняет рынок уже давно, решение отказаться от живых съемок в пользу нейросети - пока достаточно контроверсионное и принять его смогли всего несколько артистов во всем мире.

А вот история трека как раз написана самой жизнью. Потап признается, что однажды в студии вспомнил слова гадалки, которая в юности предсказала ему “играть и не останавливаться всю жизнь”, что стало идейным вдохновением будущего хита.

«Мне было лет шестнадцать или семнадцать, когда одна очень таинственная женщина предсказала мне, что я игрок - в музыке, спорте, жизни, - и что, пока не остановлюсь, мне будет везти. Тогда я не поверил, но годы показали обратное. “Play” - про это ощущение, когда удача рядом, пока ты в игре” - поделился Потап

После мировой премьеры трека “Play” на главных радиостанциях Европы, Америки и Центральной Азии, Slavic Balagan впервые представит live-версию песни на своих концертах в США.

Напомним, что тот самый Slavic Balagan, в имени которого уже кроется фирменный каламбур, - это творческое альтер-эго популярного украинского рэпера Потапа, некогда покорившего Восточную Европу в дуэте “Потап и Настя” с ныне женой Настей Каменских. Харизматичный парень в цветастых трениках - квинтэссенция славянского драйва и культуры, какой её видят жители далеких стран. В комическом, но таком душевном клише - смелость, консерватизм, дух азарта, уличный стиль и вечное празднование жизни.

ФОТО press.lv