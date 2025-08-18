Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пусть слушают радио на простом латышском: председатель SEPLP о последствиях закрытия ЛР4 (3)

Редакция PRESS 18 августа, 2025 17:20

Выбор редакции 3 комментариев

LR4

Председатель Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP) Санита Уплея-Егермане в передаче Латвийского радио 4 «Открытый разговор» заявила, что закрытие радио ЛР4 "Домская площадь" - правильный шаг и объяснила почему, пишет LSM+.

Уплея-Егермане считает, что закрытие радио «Домская площадь» — правильный шаг:

«В политических установках политики Латвийского радио на следующие 4 года, которые были приняты осенью прошлого года, сформулировано, что нам нужно отходить от подхода, которое способствует формированию двухобщинного общества. То есть в отдельном пространстве живут те, кто говорят на латышском, и те, кто говорят по-русски. И с такой точки зрения, я считаю, что это правильное решение. Решение непростое, для многих людей болезненное. Я это осознаю, но скажу так: с точки зрения развития нашего государства и общества это неизбежно. 

Люди слушают этот канал, которого не будет — но надо, чтобы эти люди слушали другие каналы, чтобы больше смотрели телевидение, потребляли больше содержания Latvijas sabiedriskais medijs (LSM). И надо, чтобы эти люди были заметны в латышском содержании — потому что сейчас вот эта ситуация, когда у нас на русском слушают и себя видят, а латыши себя там не видят. Мы одно общество, и наш государственный язык — латышский язык, и у нас одни и те же проблемы. Нам нужно решать одни и те же вопросы. Нам нужно находиться для этого в одном пространстве. Это должно быть на латышском языке.

Нужно помогать тем, кто, может быть, не так хорошо его знает — но мы должны быть все вместе, и мы призываем всех: то, что мы живём каждый в своём пространстве, нас не укрепляет как общество», - считает Уплея-Егермане. 

Но нельзя ли было Латвийское радио 4 хоть в каком-то формате сохранить? В его редакцию сейчас приходят письма, и из них следует, что для многих людей это — окно в мир, единственное для того, чтобы получать полноценные, правдивые новости на русском языке. В основном, конечно, это люди пожилые, которые (не будем наивны) наверняка никогда уже не будут идеально знать латышский в свои годы. И для них важно ощущать, случая общественное радио, принадлежность к Латвии. Скоро они такой возможности лишатся. На вопрос ведущей передачи Ольги Князевой, куда они пойдут за информацией, Уплея-Егермане пояснила:

«В цифровом формате это будет возможно! И, конечно, радио на латышском языке, на простом языке, и можно искать другие форматы, как работать — но да, будет часть, которая это не выберет».

Она также отметила, что им удалось объединить общественные СМИ, чего не удавалось сделать 30 лет.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (3)

Важно 14:53

Важно 3 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (3)

Важно 14:00

Важно 3 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (3)

Важно 13:45

Важно 3 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (3)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 3 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (3)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 3 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (3)

Важно 12:54

Важно 3 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (3)

Важно 12:35

Важно 3 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать