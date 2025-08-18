Уплея-Егермане считает, что закрытие радио «Домская площадь» — правильный шаг:

«В политических установках политики Латвийского радио на следующие 4 года, которые были приняты осенью прошлого года, сформулировано, что нам нужно отходить от подхода, которое способствует формированию двухобщинного общества. То есть в отдельном пространстве живут те, кто говорят на латышском, и те, кто говорят по-русски. И с такой точки зрения, я считаю, что это правильное решение. Решение непростое, для многих людей болезненное. Я это осознаю, но скажу так: с точки зрения развития нашего государства и общества это неизбежно.

Люди слушают этот канал, которого не будет — но надо, чтобы эти люди слушали другие каналы, чтобы больше смотрели телевидение, потребляли больше содержания Latvijas sabiedriskais medijs (LSM). И надо, чтобы эти люди были заметны в латышском содержании — потому что сейчас вот эта ситуация, когда у нас на русском слушают и себя видят, а латыши себя там не видят. Мы одно общество, и наш государственный язык — латышский язык, и у нас одни и те же проблемы. Нам нужно решать одни и те же вопросы. Нам нужно находиться для этого в одном пространстве. Это должно быть на латышском языке.

Нужно помогать тем, кто, может быть, не так хорошо его знает — но мы должны быть все вместе, и мы призываем всех: то, что мы живём каждый в своём пространстве, нас не укрепляет как общество», - считает Уплея-Егермане.

Но нельзя ли было Латвийское радио 4 хоть в каком-то формате сохранить? В его редакцию сейчас приходят письма, и из них следует, что для многих людей это — окно в мир, единственное для того, чтобы получать полноценные, правдивые новости на русском языке. В основном, конечно, это люди пожилые, которые (не будем наивны) наверняка никогда уже не будут идеально знать латышский в свои годы. И для них важно ощущать, случая общественное радио, принадлежность к Латвии. Скоро они такой возможности лишатся. На вопрос ведущей передачи Ольги Князевой, куда они пойдут за информацией, Уплея-Егермане пояснила:

«В цифровом формате это будет возможно! И, конечно, радио на латышском языке, на простом языке, и можно искать другие форматы, как работать — но да, будет часть, которая это не выберет».

Она также отметила, что им удалось объединить общественные СМИ, чего не удавалось сделать 30 лет.