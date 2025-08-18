А зачем? Над памятником Свободы пролетит бомбардировщик ВВС США

Американский бомбардировщик пролетит над памятником вместе с истребителями "JAS-39 Gripen" ВВС Венгрии и Швеции. Этот многонациональный перелет подчеркивает сплоченность союзников и взаимную координацию при проведении операций ВВС для обеспечения региональной безопасности.

"Безопасность стран Балтии и восточного фланга НАТО является краеугольным камнем безопасности всего евроатлантического региона. Такие перелеты США и союзников демонстрируют присутствие НАТО в регионе, трансатлантическое единство, а также намерение коллективно укреплять безопасность стран Балтии", - подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс.

Низкий перелет является частью миссии "Bomber Task Force Europe", которая подчеркивает готовность Соединенных Штатов обеспечить безопасность в Балтийском регионе и на всем восточном фланге НАТО, одновременно демонстрируя единство НАТО и готовность реагировать на любые вызовы.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что время перелета может измениться в зависимости от погодных условий или оперативных требований.

Как сообщалось, 16 мая должен был состояться низкий перелет стратегического бомбардировщика ВВС США "B-52H Stratofortress" над Латвией, в том числе над памятником Свободы в Риге, однако из-за плохой погоды он был отменен.