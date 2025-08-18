Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нам хотят облегчить жизнь? Экс-министр: давно пора выдавать больничный только после 3-го дня болезни

18 августа, 2025

Минздрав хочет знать диагнозы нетрудоспособных лиц, но врачи этим недовольны. Экс-министр здравоохранения, а ныне глава Латвийского Красного Креста Лига Меньгелсоне в эфире TV24 высказала мнение, что отношение к больничным листам основано на недоверии и ряде других причин. Тем не менее это всё же финансовый документ, с ним связаны дальнейшие последствия для обеих сторон, так что это совсем не так просто.

"Мы давно уже могли внедрить такое, чтобы в течение первых трёх дней вообще можно было договориться с работодателем, как в Эстонии - я неважно себя чувствую, связываюсь с работодателем, он верит, и первые три дня я поправляюсь дома, не хожу на работу с кашлем, насморком и т.д., а не сразу с первого или со второго дня - уже больничный", - сказала президент Латвийского Красного Креста.

Меньгелсоне считает, что такой подход позволил бы освободить ресурсы с обеих сторон, так как каждый больничный, который должен выписать врач, - это нагрузка на врача. Что касается диагноза, то она сказала, что в этом плане понимает Минздрав, поскольку при отсутствии данных невозможно понять, что происходит в Латвии, и прогнозировать, каких лекарств надо больше закупить, что надо больше делать, а это необходимо для принятия решений, основанных на данных.

А с точки зрения пациента - он не хочет, чтобы работодатель знал его диагнозы и другие нюансы, связанные со здоровьем, поскольку каждый имеет право на приватность. По словам Меньгелсоне, здесь нужно найти золотую середину - должна быть известна хотя бы группа диагнозов, тогда и Минздрав будет делать прогнозы на основе этой информации, и работодатель поймёт, что заболевание связано, например, с органами дыхания, и сможет щадить и беречь своего работника, что для последнего тоже будет хорошо.

Но так как это связано с финансами, то всё не так просто. Поэтому Меньгелсоне рекомендует указывать группу диагнозов. К тому же при выдаче больничных есть ряд логичных аргументов. Например, я лишился трудоспособности, а на обследования могу попасть только через 4-5 месяцев. Что я делал в это время? Вот тут и начинается игра.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

