"В мае я заправлял машину два раза - каждый раз примерно на 60 евро. В июле внезапно, без предупреждения, деньги исчезают с моего счета. Я очень расстроился, думал, что мой счет взломали и т. д. Позже я выяснил, что в мае приложение Nestes не работало должным образом, и деньги не были списаны, поэтому в июле они были списаны без предупреждения", - рассказывает Марек.

Со счетов клиентов задним числом стали исчезать разные суммы - у кого-то 40 евро, а вот у Элины пропали 240 евро за шесть заправок. И хорошо еще, что на тот момент деньги у Элины на счет были и они не были последними или запланированными на другие ближайшие траты.

Некоторые пользователи приложения столкнулись со списанием средств со счета спустя три - четыре месяца с момента получения письма о том, что деньги будут списаны.

В Центре защиты прав потребителей отметили, что если пользователь получил услугу, а деньги не были сняты сразу или не были зарезервированы, то пользователь должен учитывать, что списание может произойти позже и оставить нужную сумму на счету.

Представитель Neste Армандс Бейзикис объяснили ситуацию тем, что в начале года произвели обновление приложения и в результате клиенты, который оплачивали топливо приложением, получали заправку, но деньги не списывались сразу же. Эту проблему компания обнаружила только во второй половине июня и взыскала все средства с клиентов в августе.

"Те клиенты, который звонили нам и просили отложить платежи, в индивидуальном порядке составили с нами график выплат", - объяснил Бейзикс.