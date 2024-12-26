Поклонники Яниса Тиммы отметили, что после его смерти со страницы спортсмена в соцсети пропали почти все совместные фотографии с Анной Седоковой, остались лишь те, на которых изображены ее дети. Друг скончавшегося баскетболиста до сих пор не может прийти в себя от того, что 32-летнего мужчины больше нет в живых. Марк всячески поддерживает семью Тиммы. Он даже лично привез собаку Яниса в Париж из Майами по просьбе отца — родные экс-супруга Седоковой захотели оставить у себя любимца сына.

Пока в Сети разгораются настоящие споры насчет происходившего в семье Седоковой и Тиммы, друзья и родственники пары делятся своей информацией об их совместной жизни. Показания сторон разнятся, но ясно одно — их брак был далеко не безоблачным.

Марк утверждает, что спортсмена можно было спасти от смерти, но поведение окружающих привело к столь плачевным последствиям. Более того, мобильный покойного находится не в руках его родственников, а, скорее всего, у Анны или у кого-то из ее близких.

«Яниса довели до самоубийства. Самое обидное, что его телефон родителям не отдали и не отдадут. Я уверен, если бы прокуратура прочитала их переписку, то 100% увидела бы статью и срок. Но, безусловно, покровители уже позаботились об этом — все удалено. Вот увидите, телефон Яниса никогда в жизни не найдется, а если и найдется, то это будет просто телефон левого человека. Я знаю больше, чем вы думаете. Можно много говорить, а правда останется одна!» — заявляет мужчина.

Первая жена Тиммы, которая ранее пожаловалась на то, что в последнем браке Янис утратил статус миллионера, подтвердила слова Марка. «Этот человек обо всем проинформирован», — добавила Сана Оши.

В ноябре стало известно, что имущество баскетболиста в Риге распродают из-за долгов по алиментам — от Саны у него растет шестилетний сын Кристиан. И в последнее время Яник совсем не помогал малышу.

Женщина рассказала, что в последние дни у Тиммы вообще не было денег на жизнь. «То, что человека унижают, что он берет деньги в долг… Я не знаю, как и что там было… Но я помню, что человек был миллионером, когда развелся и подписал с российским клубом контракт на огромную сумму… Куда были потрачены эти деньги? Как человек пришел к такому финансовому положению, что через три года был уже не в состоянии платить даже минимальные алименты своему ребенку и провел последние дни своей жизни в каком-то мотеле?! Я думаю, это повод задуматься для многих мужчин… Как легко потерять все», — обозначила Сана в личном блоге.