Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Декабря Завтра: Dainuvite, Gija, Megija

Друг Тиммы: «Яниса довели до самоубийства. Его телефон родителям не отдали и не отдадут — там 100% статья и срок»

СтарХит 26 декабря, 2024 17:32

Новости Латвии 0 комментариев

Друг Яниса Тиммы, уверен, что спортсмена довели до смерти, а его телефон, вероятно, находится в руках тех, кто боится разоблачения — в последнее время из его аккаунта в соцсети исчезли почти все фото с Анной.

Поклонники Яниса Тиммы отметили, что после его смерти со страницы спортсмена в соцсети пропали почти все совместные фотографии с Анной Седоковой, остались лишь те, на которых изображены ее дети. Друг скончавшегося баскетболиста до сих пор не может прийти в себя от того, что 32-летнего мужчины больше нет в живых. Марк всячески поддерживает семью Тиммы. Он даже лично привез собаку Яниса в Париж из Майами по просьбе отца — родные экс-супруга Седоковой захотели оставить у себя любимца сына.

Пока в Сети разгораются настоящие споры насчет происходившего в семье Седоковой и Тиммы, друзья и родственники пары делятся своей информацией об их совместной жизни. Показания сторон разнятся, но ясно одно — их брак был далеко не безоблачным.

Марк утверждает, что спортсмена можно было спасти от смерти, но поведение окружающих привело к столь плачевным последствиям. Более того, мобильный покойного находится не в руках его родственников, а, скорее всего, у Анны или у кого-то из ее близких.

«Яниса довели до самоубийства. Самое обидное, что его телефон родителям не отдали и не отдадут. Я уверен, если бы прокуратура прочитала их переписку, то 100% увидела бы статью и срок. Но, безусловно, покровители уже позаботились об этом — все удалено. Вот увидите, телефон Яниса никогда в жизни не найдется, а если и найдется, то это будет просто телефон левого человека. Я знаю больше, чем вы думаете. Можно много говорить, а правда останется одна!» — заявляет мужчина.

Первая жена Тиммы, которая ранее пожаловалась на то, что в последнем браке Янис утратил статус миллионера, подтвердила слова Марка. «Этот человек обо всем проинформирован», — добавила Сана Оши.

В ноябре стало известно, что имущество баскетболиста в Риге распродают из-за долгов по алиментам — от Саны у него растет шестилетний сын Кристиан. И в последнее время Яник совсем не помогал малышу.

Женщина рассказала, что в последние дни у Тиммы вообще не было денег на жизнь. «То, что человека унижают, что он берет деньги в долг… Я не знаю, как и что там было… Но я помню, что человек был миллионером, когда развелся и подписал с российским клубом контракт на огромную сумму… Куда были потрачены эти деньги? Как человек пришел к такому финансовому положению, что через три года был уже не в состоянии платить даже минимальные алименты своему ребенку и провел последние дни своей жизни в каком-то мотеле?! Я думаю, это повод задуматься для многих мужчин… Как легко потерять все», — обозначила Сана в личном блоге.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 56 реакций
Комментарии (0) 56 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На Новый год ожидается усиление осадков и ветра: обновлённый прогноз

Важно 19:00

Важно 0 комментариев

В последние дни года в Латвии сохранится пасмурная и теплая погода, а 31 декабря и в первый день нового года усилятся осадки и ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В последние дни года в Латвии сохранится пасмурная и теплая погода, а 31 декабря и в первый день нового года усилятся осадки и ветер, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать
Загрузка

Повреждены сразу три кабеля связи между Эстонией и Финляндией: задержано подозрительное судно

Мир 18:56

Мир 0 комментариев

Финские власти для расследования инцидента на подводной инфраструктуре между Эстонией и Финляндией доставили в финский порт идущее под флагом Островов Кука судно "Eagle S", которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Финские власти для расследования инцидента на подводной инфраструктуре между Эстонией и Финляндией доставили в финский порт идущее под флагом Островов Кука судно "Eagle S", которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Читать

Конец света: страшные предсказания Ванги на 2025 год

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Баба Ванга, слепая прорицательница из Болгарии, которая якобы оставила свои предсказания до 5079 года, предвидела, что 2025 год будет сложным

Баба Ванга, слепая прорицательница из Болгарии, которая якобы оставила свои предсказания до 5079 года, предвидела, что 2025 год будет сложным

Читать
Загрузка

Таинственная смерть миллионера Айнара Гулбиса породила несколько мистических теорий

Важно 18:43

Важно 0 комментариев

Таинственная смерть миллионера Айнара Гулбиса в Бразилии остается загадочной и непонятной, пишет "Неаткарига" со ссылкой на высказывания близких к семье Гулюисов людей, озвученных в статье "Kas Jauns".

Таинственная смерть миллионера Айнара Гулбиса в Бразилии остается загадочной и непонятной, пишет "Неаткарига" со ссылкой на высказывания близких к семье Гулюисов людей, озвученных в статье "Kas Jauns".

Читать

Мама, купи мармозетку! Каких экзотических животных латвийцы держат дома

Для настроения 18:33

Для настроения 0 комментариев

Зайдя на днях к молодой семейной паре, изумился: на пороге рижской квартиры меня встречал смешной черный поросенок. «Вьетнамский, очень добродушный», - улыбнулись хозяева... Декоративные свиньи – не единственные экзотические животные, которые прописались в латвийских квартирах. В Плаканциемсе, на берегу пруда, несколько лет назад пожарные выловили нильского крокодила, сбежавшего из домашнего террариума, под Иецавой поймали кенгуру, вырвавшегося из домашнего плена… Кого еще из экзотических животных приютили у себя латвийцы? Что думают об этом специалисты и что гласит закон?

Зайдя на днях к молодой семейной паре, изумился: на пороге рижской квартиры меня встречал смешной черный поросенок. «Вьетнамский, очень добродушный», - улыбнулись хозяева... Декоративные свиньи – не единственные экзотические животные, которые прописались в латвийских квартирах. В Плаканциемсе, на берегу пруда, несколько лет назад пожарные выловили нильского крокодила, сбежавшего из домашнего террариума, под Иецавой поймали кенгуру, вырвавшегося из домашнего плена… Кого еще из экзотических животных приютили у себя латвийцы? Что думают об этом специалисты и что гласит закон?

Читать

В новом году у латвийцев будет меньше наличных и больше отчётности: как это?

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Новый год принесет изменения и в финансовой сфере – как для народного хозяйства страны, так и для ее жителей. Государство изыскивает финансовые резервы, а у населения становится все меньше прав на свои кровные... О самых важных переменах в латвийской финансовой отрасли...

Новый год принесет изменения и в финансовой сфере – как для народного хозяйства страны, так и для ее жителей. Государство изыскивает финансовые резервы, а у населения становится все меньше прав на свои кровные... О самых важных переменах в латвийской финансовой отрасли...

Читать

Когда русские в Латвии станут «своими»: историк

Выбор редакции 18:00

Выбор редакции 0 комментариев

Если бы после 1920-30 годов не было Второй мировой, советского вторжения и связанных с этим трагедий, наша страна, ее общество были бы другими, сказал историк, соавтор книги «Русские в истории Латвии. Когда, как и почему?» Мартиньш Минтаурс в интервью LSM+.

Если бы после 1920-30 годов не было Второй мировой, советского вторжения и связанных с этим трагедий, наша страна, ее общество были бы другими, сказал историк, соавтор книги «Русские в истории Латвии. Когда, как и почему?» Мартиньш Минтаурс в интервью LSM+.

Читать